پایان نخستین کارگاه آموزش افسران دوپینگ / آموزش 20 پزشک ویژه

به گزارش خبرنگار مهر، این کارگاه آموزشی با شرکت 20 پزشک متخصص و عمومی به مدت 2 روز در محل آکادمی فوتبال برگزار شد و طی آن شرکت کنندگان تحت آموزش های تئوری و عملی در خصوص کنترل دوپینگ قرار گرفتند.

در این کارگاه آموزشی پزشکان با شرح وظایف افسران دوپینگ، اصول ارزشی حاکم بر شرح وظایف افسران دوپینگ، فرآیند نمونه گیری، نحوه قرعه کشی و انتخاب بازیکن، نحوه تکمیل فرم های استاندارد نمونه گیری، آئین نامه ملی و آئین نامه کنترل دوپینگ فیفا آشنا شدند.

کار تدریس این دوره آموزشی که بصورت تئوری و عملی برگزار شد را دکترها هاشمیان، حلب چی و حسبی برعهده داشتند که در پایان از شرکت کنندگان آزمون کتبی و عملی انجام شد.

قرار است نتیجه این آزمون ظرف 10 روز آینده اعلام شود و پذیرفته شدگان به عنوان افسران کنترل دوپینگ فوتبال با زیر کمیته کنترل دوپینگ فدراسیون همکاری کنند.

پزشکان شرکت کننده در این دوره با معیارهای ورودی شناسایی و پس از کسب شاخص های تعیین شده در کارگاه آموزشی شرکت کردند.