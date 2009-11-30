چالش دیدگاهها در مورد وقف اموال دانشگاه آزاد/ جدیدترین اظهارنظر هاشمی

به گزارش خبرنگار مهر، وقف دانشگاه آزاد اسلامی از دو سال قبل و اولین بار توسط عبدالله جاسبی مطرح شد. وقتی جاسبی به عنوان طراح وقف اموال دانشگاه آزاد اسلامی موضوع را نزد رئیس هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی برد با طرح ابهاماتی از سوی هاشمی رفسنجانی در زمینه این طرح مواجه شد و البته طرح تردیدهایی از سوی فقها و حقوقدانان هیئت موسس این دانشگاه را نیز پیش روی خود دید.

اما امروز عبدالله جاسبی اظهار می دارد که ابهامات آیت الله هاشمی رفسنجانی و تردیدهای فقها و حقوقدانان هیئت موسس دانشگاه آزاد درباره وقف دانشگاه آزاد اسلامی با بحث های شرعی و قانونی رفع شده است.

هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی هفتم شهریور ماه سال جاری طی بیانیه ای از وقف اموال و دارایی‌های دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد که همین مسئله فضای جدیدی را در پی بروز اظهار نظرهای موافقان و منتقدان متوجه دانشگاه آزاد اسلامی کرد. هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی در این بیانیه از نظر فقهی مقام معظم رهبری درباره وقف اموال دانشگاه آزاد نیز صحبت کرده بود.

صرفنظر از انگیزه های سیاسی احتمالی در دو سوی این ماجرا ، فضایی امروز فعالیت دانشگاه آزاد اسلامی با این سئوال عجین شده که اصلا وقف اموال این دانشگاه از نظر فقهی مناسبتی دارد یا خیر.

بر اساس اعلام دبیرخانه هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی آیت الله موسوی اردبیلی که خود عضو هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی است با امکان وقف اموال دانشگاه آزاد موافق است اما درباره وقف اموال این دانشگاه باید از مقام معظم رهبری استفتاء شود که ظاهرا چنین اقدامی صورت پذیرفته است.

از سوی دیگر موضوع وقف اموال و دارایی های دانشگاه آزاد واکنش شورای عالی انقلاب فرهنگی را نیز موجب شده است. به طوریکه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید می کند: وقف اموال دانشگاه آزاد باید در قالب اصلاح اساسنامه این دانشگاه بررسی شود.

محمد رضا مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه می گوید: وقف اموال و دارایی های دانشگاه آزاد اسلامی باید در قالب اصلاح اساسنامه این دانشگاه بررسی شود و با طرح از سوی مسئولان دانشگاه آزاد واقع نمی شود.

وی می افزاید: در خصوص وقف اموال و دارایی دانشگاه آزاد در شورای عالی انقلاب فرهنگی تذکراتی داده شد که این مسئله باید در چارچوب اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد انجام شود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی می گوید: هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی پیشنهادات خود را در زمینه اصلاح اساسنامه ارائه کرده است که در جلسات شورا بررسی می شود.

مخبر می افزاید: این طور نیست که با مطرح شدن بحث وقف از سوی مسئولان دانشگاه آزاد، وقف این دانشگاه هم انجام شود زیرا وقف جزئی از اساسنامه دانشگاه است و مسئله نحوه روشن کردن دخالت در داراییهای دانشگاه آزاد است که باید در اصلاح اساسنامه به آن توجه شود.

به گزارش مهر، سرانجام آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی روز گذشته در دیدار با جمعی از دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه "وقف نامه بسیار محکمی برای دانشگاه آزاد نوشته شده است"، گفت: "درباره وقف اموال دانشگاه آزاد توسط اینجانب از مقام معظم رهبری استفتاء شد که ایشان در پاسخ به آن گفتند ، می توانید."

مسئولان ارشد دانشگاه آزاد اسلامی اعتقاد دارند که هیئت موسس این دانشگاه حق تصرف و اداره اموال این نهاد را طبق شرع و قانون به عهده دارد اما دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی می گوید وقف اموال و دارایی های دانشگاه آزاد اسلامی باید در قالب اصلاح اساسنامه این دانشگاه بررسی شود و این اتفاق صرف طرح از سوی مسئولان این دانشگاه واقع نمی شود.

با این حال عبدالله جاسبی چند روز پیش در شصتمین نشست مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی حتی از جاری شدن صیغه وقف اموال این دانشگاه سخن گفت و تاکید کرد: وقف دانشگاه آزاد حتمی و قطعی است. اساسنامه وقف دانشگاه آزاد تهیه و تصویب شده و صیغه وقف دانشگاه در اولین چهارشنبه ماه رمضان طی جلسه ای 4 ساعته جاری شده است.

به گزارش مهر، کریم زارع که مسئول راه اندازی اولین واحد دانشگاه آزاد اسلامی در سال1361 بوده است، یکی از دلایل وقف اموال این دانشگاه را چنین عنوان می کند: وقف اموال دانشگاه آزاد برای این است تا در صورت انحلال دانشگاه آزاد دارایی آن در اختیار نهادهای دیگر قرار نگیرد.

عضو هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی وقف اموال دانشگاه آزاد را خاتمه ای بر گمانه ای می داند که بر اساس آن درآمد دانشگاه آزاد را از آن عبدالله جاسبی یا دیگر مسئولان ارشد این دانشگاه می داند و تاکید دارد: امروز دانشگاه آزاد با بیش از 40 هزار میلیارد تومان ثروت سرمایه بزرگی برای کشور است که برای تداوم و پایداری هر چه بیشتر این دانشگاه تصمیم به وقف آن گرفته شد.