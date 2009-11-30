تبادل اسرا در صورت عدم آزادی برغوثی و سعدات انجام نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، "محمود الزهار" در گفتگو با روزنامه الشرق الاوسط ضمن عدم اشاره به جزئیات مسئله تبادل اسرا، افزود: در صورتی که اسرائیل در مسئله آزادی برغوثی و سعدات کارشکنی کند، ما نیز از انجام آن سرباز می زنیم.

"مروان البرغوثی" (از رهبران فتح) و "احمد سعدات" دبیرکل جبهه خلق برای آزادی فلسطین از شخصیت های برجسته فلسطینی هستند که حماس تاکید بسیاری بر آزادی آنها در مسئله تبادل اسرا با سرباز صهیونیست (شالیت) دارد.

از سوی دیگر، منابع آگاه خبری با اشاره به پیشرفت در مذاکرات تبادل اسرا فلسطینی با شالیت، جزئیاتی از این مسئله را اعلام کردند. بر این اساس، تاکنون درباره آزادی 1150 اسیر فلسطینی که 43 نفر از آنان از فعالان و شخصیت های برجسته هستند، توافق صورت گرفته است.

این منابع در عین حال قطعیت و یا عدم انجام تبادل اسرا تایید نکرده و همه چیز را روزهای آتی موکول کرده اند.

