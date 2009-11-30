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۹ آذر ۱۳۸۸، ۸:۴۱

برخورد قانونی با موسسات بدون مجوز آموزش آزاد علوم پزشکی

برخورد قانونی با موسسات بدون مجوز آموزش آزاد علوم پزشکی

معاون آموزشی وزارت بهداشت در خصوص وضعیت موسسات آموزش آزاد در حوزه علوم پزشکی و اعطای مجوز به آنها گفت: هر نوع آموزش در حوزه علوم پزشکی باید بر اساس مجوز وزارت بهداشت باشد و اگر از این چارچوب خارج شود صلاحیت نخواهد داشت و با آن برخورد قانونی صورت می گیرد.

دکتر محمدعلی محققی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ماهیت فعالیت موسسات آموزش عالی در حوزه وزارت بهداشت با ماهیت این گونه موسسات در وزارت علوم متفاوت است و به دلیل حضور انجمنهای علمی که تحت نظارت کمیسیون انجمنهای علمی وزارت بهداشت قرار دارند می توانند بخشی از این ظرفیت را پر کند.

وی خاطرنشان کرد: آموزش علوم پزشکی در موسسات آزاد تنها از سوی مراجع قانونی که صلاحیت لازم را داشته باشد، امکان پذیر است و این موضوع اکنون در حوزه علوم پزشکی تنها در اختیار انجمن های علمی است که می توانند با ارائه برنامه های متعدد خود در حوزه آموزش مداوم فعالیت کنند.

محققی یادآور شد: در حال حاضر 140 انجمن علمی در حوزه علوم پزشکی دارای مجوز وزارت بهداشت هستند که در حوزه آموزش های مداوم جامعه علوم پزشکی فعال هستند که فعالیت آنها نیز از نظر آموزشی در حوزه آموزش مداوم قانونی است.

وی یکی از مصادیق فعالیت غیرقانونی در حوزه آموزش علوم پزشکی را کلاس های دوره های دستیاری برشمرد و گفت: ما در وزارت بهداشت صراحتاً اعلام کردیم که تدریس در سطح پزشکی عمومی تنها در صلاحیت دانشگاهها و کنفرانس های دارای مجوز آموزش مداوم است.

معاون وزیر بهداشت اضافه کرد: درست است که این کلاسها از مجموعه اعضای هیئت علمی دانشگاهها استفاده می کنند اما این کلاسها دخالت در سطح آموزش است و صلاحیت ندارند.

محققی گفت: اما اگر ظرفیتی در یک مجموعه علمی برای حوزه آموزش علوم پزشکی به صورت قانونی وجود داشته باشد می تواند فعالیت کند و ما نیز از آنها حمایت کنیم.

کد مطلب 992193

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