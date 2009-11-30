بن یاس به رده سوم صعود کرد / الاهلی با معدنچی متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در آغاز هفته هفتم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های امارات یکشنبه شب دو بازی برگزار شد که طی آن بن یاس با چهارگل از سد الشباب گذشت و تیم‌های الاهلی و الوصل نیز به نتیجه تساوی یک بریک رضایت دادند.

بن یاس که یکی از تیم‌های بالانشین جدول است، شب گذشته در ورزشگاه طحنون بن محمد شهر العین با گل‌های مودیبو دیارا (68 - پنالتی و 82)، فوزی بشیر (74) و آندری سانگهور (77) از سد الشباب گذشت و با 14 امتیاز به رده سوم جدول صعود کرد و الشباب نیز با 6 امتیاز در رده یازدهم جدول باقی ماند.

در دیگر دیدار آغازین هفته هفتم لیگ برتر امارات تیم الاهلی در حالی که از مهرزاد معدنچی در ترکیب خود بهره می برد، در مصاف با الوصل با نتیجه تساوی یک بریک متوقف شد. در این بازی ابتدا سعد سرور در دقیقه 14 به اشتباه دروازه تیم میزبان را گشود و الوصل را با یک گل پیش انداخت و با گل دقیقه 4+90 "جادیر باری" کار به تساوی کشیده شد. الاهلی با این تساوی 8 امتیازی شد و به رده هفتم جدول صعود کرد.

جدول رده بندی لیگ برتر امارات:

1- الجزیره 16 امتیاز

2- العین 14 امتیاز - تفاضل گل 11+

3- بن یاس 14 امتیاز - تفاضل گل 6+ (یک بازی بیشتر)

4- الوحده 12 امتیاز

--------------------------------------------------

9- النصر 6 امتیاز - تفاضل گل صفر

10- الامارات 6 امتیاز - تفاضل گل 4-

11- الشباب 6 امتیاز - تفاضل گل 11- (یک بازی بیشتر)

12- عجمان بدون امتیاز

- هفته هفتم لیگ برتر امارات امروز و فردا با برگزاری چهار دیدار طبق برنامه زیر به اتمام می رسد:

دوشنبه - 9/9/88

* عجمان - النصر

* الشارجه - الجزیره

سه شنبه - 10/9/88

* الظفره - الامارات

* الوحده - العین