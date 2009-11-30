بیشترین پمپهای جایگاه های سوخت CNG باید به وسایل حمل و نقل عمومی اختصاص یابد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، روح الله قهرمانی بعداز ظهر دوشنبه در بازدید سرزده از جایگاه سوختCNG دولت آباد رشت با بیان اینکه در استان گیلان 25 هزار خودرو گاز سوز و 47 جایگاه CNG وجود دارد، افزود: به طور طبیعی به ازای هر هزار خودرو یک جایگاه CNG در نظر گرفته می شود که باتوجه به این آمار استان از لحاظ تعداد جایگاه های CNG موجود در شرایط خوبی قرار دارد.
وی ادامه داد: در حال حاضر چهار جایگاهCNG در رشت مشغول به فعالیت بوده و یک جایگاه CNG در دست ساخت است که این جایگاه ها پاسخگوی نیاز شهر رشت نیست.
استاندار گیلان با تأکید بر ضرورت ساخت پنج جایگاه CNG دیگر در رشت افزود: شهرداری رشت باید نسبت به ساخت جایگاه CNG در محوطه اتوبوسرانی سرعت عمل بیشتری به خرج دهد و همچنین برای ساخت چهار جایگاه CNG دیگر در رشت زمین مناسب در اختیار شرکت گاز قرار دهد تا نیاز شهروندان فراهم شود.
قهرمانی در ادامه به شهرداری رشت 48 ساعت فرصت داد بیشترین پمپهای هرجایگاه سوخت CNG را به وسایل حمل و نقل عمومی اختصاص دهد تا از تشکیل صفوف طولانی و مشکلات حمل و نقل مسافران کاسته شود.
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