بیشترین پمپهای جایگاه های سوخت CNG باید به وسایل حمل و نقل عمومی اختصاص یابد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، روح الله قهرمانی بعداز ظهر دوشنبه در بازدید سرزده از جایگاه سوخت

CNG

دولت آباد رشت با بیان اینکه در استان گیلان 25 هزار خودرو گاز سوز و 47 جایگاه

CNG

وجود دارد، افزود: به طور طبیعی به ازای هر هزار خودرو یک جایگاه

CNG

در نظر گرفته می شود که باتوجه به این آمار استان از لحاظ تعداد جایگاه های

CNG

موجود در شرایط خوبی قرار دارد.

وی ادامه داد: در حال حاضر چهار جایگاه

CNG

در رشت مشغول به فعالیت بوده و یک جایگاه

CNG

در دست ساخت است که این جایگاه ها پاسخگوی نیاز شهر رشت نیست.

استاندار گیلان با تأکید بر ضرورت ساخت پنج جایگاه CNG دیگر در رشت افزود: شهرداری رشت باید نسبت به ساخت جایگاه CNG در محوطه اتوبوسرانی سرعت عمل بیشتری به خرج دهد و همچنین برای ساخت چهار جایگاه CNG دیگر در رشت زمین مناسب در اختیار شرکت گاز قرار دهد تا نیاز شهروندان فراهم شود.