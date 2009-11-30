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۹ آذر ۱۳۸۸، ۱۷:۲۸

در رشت؛

بیشترین پمپهای جایگاه های سوخت CNG باید به وسایل حمل و نقل عمومی اختصاص یابد

رشت - خبرگزاری مهر: استاندار گیلان، شهرداری رشت را مکلف کرد بیشترین پمپهای هرجایگاه سوخت CNG این شهر را به وسایل حمل و نقل عمومی اختصاص دهد.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، روح الله قهرمانی بعداز ظهر دوشنبه در بازدید سرزده از جایگاه سوخت CNG دولت آباد رشت با بیان اینکه در استان گیلان 25 هزار خودرو گاز سوز و 47 جایگاه CNG وجود دارد، افزود: به طور طبیعی به ازای هر هزار خودرو یک جایگاه CNG در نظر گرفته می شود که باتوجه به این آمار استان از لحاظ تعداد جایگاه های CNG موجود در شرایط خوبی قرار دارد.

وی ادامه داد:  در حال حاضر چهار جایگاه CNG در رشت مشغول به فعالیت بوده و یک جایگاه CNG در دست ساخت است که این جایگاه ها پاسخگوی نیاز شهر رشت نیست.

استاندار گیلان با تأکید بر ضرورت ساخت پنج جایگاه CNG دیگر در رشت افزود: شهرداری رشت باید نسبت به ساخت جایگاه CNG در محوطه اتوبوسرانی سرعت عمل بیشتری به خرج دهد و همچنین برای ساخت چهار جایگاه CNG دیگر در رشت زمین مناسب در اختیار شرکت گاز قرار دهد تا نیاز شهروندان فراهم شود.

قهرمانی در ادامه به شهرداری رشت 48 ساعت فرصت داد بیشترین پمپهای هرجایگاه سوخت CNG را به وسایل حمل و نقل عمومی اختصاص دهد تا از تشکیل صفوف طولانی و مشکلات حمل و نقل مسافران کاسته شود.

کد مطلب 992199

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