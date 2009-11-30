"قهرمانان انقلاب" به نام شهید بهشتی رقم خورد

به گزارش خبرنگار مهر، دو کتاب "به سختی پولاد به نرمی لبخند" درباره زندگی شهید اسدلله لاجوردی نوشته ساسان ناطق و "پشت شیشههای مات" زندگینامه داستانی شهید آیتالله بهشتی نوشته عزتالله الوندی از مجموعه "قهرمانان انقلاب" به چاپ رسید.
در کتاب "پشت شیشههای مات" زندگینامه داستانی شهید آیتالله بهشتی برای نوجوانان و از دید نوه یکی از 53 گروگان لانه جاسوسی آمریکا روایت شده است.
عزتالله الوندی با اشاره به استفاده از خاطرات "لینگن" گروگان لانه جاسوسی برای واقعنمایی حوادث میگوید: لینگن در مدت 444 روز گروگان بودن ملاقاتی با شهید بهشتی انجام میدهد. وی خاطرات این دیدار را برای نوهاش بیان میکند و این نوجوان که تحت تاثیر زندگی شهید بهشتی قرار گرفته درباره وی تحقیقاتی را انجام میدهد. به این ترتیب و با حضور دو شخصیت زندگی شهید بهشتی از کودکی تا شهادت روایت میشود.
الوندی کتاب "پشت شیشههای مات" را در مدت چهار ماه نوشته و در نوشتن این داستان از بسیاری منابع و اسناد موجود درباره شهید بهشتی استفاده کرده است.
وی توضیح میدهد: از آنجا که بخشی از زندگی راوی و نویسنده در مرکز اسلامی هامبورگ آلمان سپری میشود بیشترین قسمت کتاب به این موضوع اختصاص پیدا کرده است. در واقع بخش زیادی از داستان در آلمان و آمریکا اتفاق میافتد.
"پشت شیشههای مات" در 103 صفحه قطع رقعی منتشر شده است.
ساسان ناطق درباره "به سختی پولاد به نرمی لبخند" میگوید: این کتاب به زندگی شهید لاجوردی از کودکی تا شهادتش در اول شهریور 77 توسط منافقان میپردازد. این شهید رئیس پیشین زندان اوین و دادستان انقلاب در دهه شصت بود که پس از بازنشستگی در محل کسب خود در بازار تهران توسط دو نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق ترور شد.
ناطق توضیح میدهد: در این کتاب بیشتر به زندگی وی از دوران نوجوانی تا شهادت پرداخته میشود و مستندهای نگارش این کتاب ماهنامه یاران شاهد، اسناد ساواک، نرمافزارهای بنیاد شهید، خاطرات عزت شاهی، دیگر اسناد و مدارک مکتوب درباره وی و همچنین تحقیقات و گفتگوهای خودم بوده است.
این نویسنده تاکید می کند: زندگی سیاسی و خانوادگی لاجوردی، مبارزات و خاطرات زندان او در 8 فصل، در قالب داستانی و در 108 صفحه قطع پالتویی و با قیمت یک هزار و 600 تومان برای گروه سنی نوجوان منتشر شده است.
علی شریعتی، آیت الله طالقانی، شهید مفتح، شهید نواب صفوی، شهید مدنی، شهید دستغیب، شهید مطهری، شهید سعیدی، شهید رجایی، شهید اشرفی اصفهانی، شهید اندرزگو، شهید محمد صدوقی و شهید باهنر از جمله چهره هایی هستند که پیش از این زندگینامه داستانی آنها در قالب مجموعه "قهرمانان انقلاب" توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده است.
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