بررسی زندگی هفت غربی مسلمان شده در "رهیافتگان"

میرشمس‌الدین فلاح‌هاشمی با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: یک سوم از نگارش کتابی به نام "رهیافتگان" را به پایان رسانده ام که در این کتاب زندگی چند شخصیت غربی که به دین اسلام گرویده‌اند در قالب داستانک روایت می‌شود.

وی ادامه داد: این کتاب را کانون اندیشه جوان سفارش داده که موضوع آن درباره هفت شخصیت مطرح جهان است که به دین اسلام گرویده‌اند. در این کتاب زندگی این افراد و دلایل تغییر دینشان در قالب داستانهای کوتاه بررسی می‌شود.

هاشمی همچنین توضیح داد: در مورد هر کدام از این شخصیتها 6 تا هفت داستانک می‌آید که ابتدای هر بخش که به هر شخصیت اختصاص دارد یک زندگینامه از شخصیت همراه با اشاراتی به زندگی و دلایل تحولات او نوشته می شود.

این نویسنده افزود: یکی از این شخصیتها محمد لگنهاوزن اندیشمند مسلمان آمریکایی است. او در آمریکا و در یک خانواده مسیحی متولد شده و تا پیش از رفتن به دانشگاه مسیحی بوده است. در دانشگاه به دلیل این که فکر می کرده دین چیزی بیش از خرافات نیست بی دین بوده تا این که با دانشجویان مسلمان مخصوصا دانشجویی مسلمان از ایران که از شاگردانش در کلاس مقدمه فلسفه بود آشنا و متوجه می‌ شود دینی بهتر از مسیحیت وجود دارد که اسلام است و می تواند انسان را به سعادت برساند.

وی درباره شخصیتهای دیگر این کتاب توضیح داد: مارگریت مارکوس(مریم جمیله) دوشیزه یهودی زاده آمریکایی از دیگر شخصیتهای این کتاب است که پس از تحقیقات فراوان درباره اسلام به این آیین گرویده و مقالات بسیاری در دفاع از اسلام به یادگار گذاشته است. حامد الگار اسلام‌شناس شیعی معاصر نیز از جمله اندیشه‌ورزان مسلمان و تئوری‌پردازان در عرصه علوم سیاسی است که رفتار انسانی مردم ایران را مهم ترین علت تشرف خود به دین اسلام می داند.

شاعر مجموعه "لبخند روی دیوار" درباره کتاب دیگرش به نام "کامیونهای حکیم" بیان کرد: این کتاب در حال حاضر از سوی نشر کتاب دانشجو برای دریافت مجوز راهی ارشاد شده و قرار است در قطع پالتویی همچون قالب مرسوم کتابهای این انتشارات چاپ شود.

وی در پایان توضیح داد: همواره وقتی در سفر با پشت نوشته کامیونها روبه رو می‌شدم برایم جالب بودند و حتی معتقدم برخی از آنها جمله‌هایی فلسفی هستند که بیننده را به فکر وا می‌دارند. از دو سال پیش تصمیم گرفتم این جملات را جمع‌آوری کنم که 190 جمله از نوشته‌هایی که آموزنده و حکیمانه‌تر بود انتخاب کردم تا آنها را در قالب کتابی در قطع جیبی منتشر کنم.