هیجان انگیزترین لحظات تاریخ علم جهان آنلاین می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن سلطنتی علوم که در سال 1660 تاسیس شده، قصد دارد نسخ خطی مطالعات دانشمندان مشهوری مانند اسحاق نیوتن را به مناسبت 350 سال فعالیت این انجمن به صورت آنلاین منتشر کند در میان گزارشهای منتشر شده گزارش مشهور اولین پرواز آزمایشی با کایت توسط بنجامین فرانکلین نیز منتشر خواهد شد و بر روی وب سایت Trailblazing قرار خواهد گرفت.

لرد ریس رئیس انجمن علوم در رابطه با مدارکی که این انجمن قصد انتشار آنها را دارد می گوید: این مدارک به ثبت رسیده بخشی از هیجان انگیزترین لحظات در تاریخ علم به شمار می روند.

انجمن سلطنتی علوم از مرکزی به نام "کالج نامرئی" که گردهمایی اندیشمندانی مانند رابرت بویل، جان ویلکینز، جان والس و ویلیام پتی و مباحثه بر سر علم و فلسفه به آن شکل بخشیده بود، در اواسط دهه 1640 آغاز به کار کرد. تاریخ رسمی تاسیس این انجمن 28 نوامبر 1660 بوده و پس از آن تاریخ جلسات آن به صورت هفتگی به منظور مذاکره و بحث بر سر آزمایشهای جدید آغاز شد.

مقالاتی که به صورت آنلاین انتشار خواهند یافت از میان 60 هزار گزارش علمی که از زمان تاسیس اولین نشریه این انجمن در سال 1665 به چاپ رسیده انتخاب شده است، این نشریه قدیمی ترین نشریه علمی متوالی چاپ شده در جهان به شمار می رود.

در میان مهمترین گزارشهای این انجمن، گزارش وحشت انگیز اولین آزمایش انتقال خون در قرن 17 میلادی است، در عین حال گزارشی از تفکیک نور سفید به طیف های نوری تشکیل دهنده آن توسط اسحاق نیوتن نیز در میان مقالات قرار دارد.

اثبات الکتریسیته بودن انرژی رعد و برق توسط پرواز کایت بنجامین فرانکلین در سال 1752 و مقاله ای درباره سیاهچاله های فضایی اثر استفان هاوکینگ نیز از جمله مقالات انتخاب شده برای انتشار آنلاین هستند.

به گفته لرد رئیس مقالات علمی که بر روی سایت قرار می گیرند نشان دهنده تلاش دائمی دانشمندان طی قرنهای متوالی است، بسیاری از این دانشمندان از اعضای انجمن سلطنتی بوده اند تا به بررسی و بنای دانش انسان از نسل بشر و جهان هستی بپردازند.

بر اساس گزارش بی بی سی، انجمن سلطنتی علوم انگلستان مجموعه ای متنوعی را به مناسبت 350 سال فعالیت اجرا خواهد کرد که از آن جمله می توان به فستیوال 9 روزه علم و هنر در تابستان آینده و برگزاری مجموعه ای از سخنرانی های عمومی و بحث و مذاکرات در میدان اصلی لندن اشاره کرد.