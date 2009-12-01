کارخانه خودرو سازی بابل فعالیت خود را از سر گرفت

محسن نریمان نماینده بابل در مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر در بابل اظهار داشت: در آبان ماه جاری طی چندین ملاقات حضوری با مهندس محرابیان، وزیر صنایع و معادن و مذاکره با مهندس نجم الدین مدیر عامل شرکت ایران خودرو، زمینه فعالیت مجدد کارخانه خودرو سازی بابل را فراهم کرد که با تخصیص اعتبار جدید از سوی شرکت ایران خودرو، پروزه مذکور فعال شده است.

وی خاطر نشان کرد: یکی از چالش‏های فراوری این صنعت، مقاومت شرکت شهرک‏های صنعتی مازندران است که نسبت به انتقال سند زمین به شرکت ایران خودرو اقدام نمی‏کند که مسئله دستاویزی برای بانک صنعت و معدن شد.

عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: در دور دوم سفر استانی هیئت دولت، رئیس جمهور محترم بر پرداخت 50 میلیارد تومان تسهیلات جهت اجرای این پروژه تاکید کرد که با پیگیری‏های نمایندگان مجلس و مسئولین ذیربط به ویژه استاندار سابق مازندران، این نقیصه برطرف شد.

دولت نهم در نخستین سفر خود به مازندران احداث کارخانه خودروسازی مازندران را در بابل مصوب کرده بود که تا قبل از سفر دوم دولت این پروژه فاز اجرایی نداشته است که پس از پیگیریهای نمایندگان و مسئولان استانی و محلی ساخت این پروژه ملی وارد فاز اجرایی شد.

هیئت دولت در دو سفر قبلی خود به مازندران قریب به 500 مصوبه داشت.