مرگ پنج نفر مبتلا به آنفلوانزای نوع A در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، مجید کارآموز افزود: تاکنون سه هزار و 672 نفر بیمار مبتلا به آنفولانزای نوع A در کشور شناسائی شده که 140 مورد آن منجر به فوت بیماران گردیده است.

وی با اشاره به ورود کاروان حاجیان به کشور گفت: موج سوم بیماری با ورود نخستین گروه از زائرین طی 20 روز آینده آغاز می شود.

کارآموز اظهار داشت: پیش بینی می شود موج جدید آنفلوانزا شدت و موارد ابتلای بیشتری را در پی داشته باشد.

قائم مقام مرکز بهداشت آذربایجان شرقی با اشاره به مبتلایان دوره های قبلی گفت: بیش از 93 درصد بیماران بستری شده تحت درمان های دارویی ضد ویروسی قرار گرفته اند.

کارآموز افزود: بیشترین تعداد افراد بستری شده مربوط به استان در بیمارستانهای سینا و امام رضا(ع) تبریز و شهرستان های مرند و بناب و میانه بوده است.

وی همچنین از استقرار گروه های مراقبت در فرودگاه های استان خبر داد و گفت: با توجه به اینکه از شنبه هفته آینده نخستین گروه از زائرین وارد استان می شوند گروهی برای کارهای آموزشی و مراقبتی در فرودگاه ها مستقر شده اند.

کارآموز با تاکید بر مجهز بودن آزمایشگاه های تبریز گفت: دومین آزمایشگاه مرکزی تبریز به زودی تجهیز و راه اندازی می شود که در صورت آغاز به کار کلیه نمونه های استان های همجوار به این مرکز ارجاع خواهد شد.

ممانعت از حضور بیش از دو استقابل کننده در فرودگاه از حجاج

به منظور پیشگیری از شیوع آنفلوانزا در ورود حاجیان به کشور، از حضور بیش از دو استقابل کننده در فرودگاه های آذربایجان شرقی ممانعت به عمل می آید.

مدیر گروه پیشگیری از بیماری های عفونی دانشگاه علوم پزشکی تبریز با اعلام این خبر افزود: طبق هماهنگی های صورت گرفته با استانداری آذربایجان شرقی استقبال از زائرین محدود خواهد شد.

مهران سیف فرشاد افزود: به افراد پرخطر به خصوص زنان باردار اکیدا توصیه می کنیم به هیچ وجه به استقبال زائرین نروند.

وی اظهار داشت: به خانواده تمامی زائران نامه ای ارسال و خواسته شده تا از حضور در فرودگاه و استقبال ممانعت ورزند.

سیف با بیان اینکه ممکن است در این طرح موفقیت چندانی کسب نکنیم، گفت: اما خطر شیوع و گسترش بیماری در جمع دو الی سه نفره استقبال کنندگان بسیار کمتر از جمعیت 100 نفری است.

وی با تاکید بر عدم حضور زائرین در اماکن شلوغ تصریح کرد: بدن زائران به دلیل انجام اعمال سنگین زیارت ضعیف شده است که ممکن است در برخورد با افراد مبتلا به راحتی دچار آنفلوانزا شوند.

حجاج مراسم ولیمه و بازدید را یک هفته به تاخیر بیندازند

سیف اضافه کرد: توصیه می کنیم حجاج مراسم «ولیمه» و دید و بازدید را یک هفته به تاخیر بیندازند.

مدیر گروه پیشگیری از بیماریهای عفونی دانشگاه علوم پزشکی تبریز ادامه داد: حجاج در صورتی که علائم مشابه آنفلوانزا همچون تب، سرفه و درد بدن را مشاهده کردند باید به پایگاه های بهداشت مستقر در فرودگاه مراجعه کنند.

وی استراحت کافی را بهترین راه پیشگیری و درمان بیماری دانست و گفت: مصرف مایعات فراوان به خصوص مایعات گرم، استفاده از میوه و سبزیجات و قرقره روزانه دو نوبت آب نمک می تواند در پیشگیری و تسریع بهبود بیماری موثر باشد.

سیف در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به شیوع آنفلوانزا در مدارس گفت: از پنج مورد مرگ گزارش شده در استان ناشی از این بیماری تنها یکی از آنها دانش آموز است.

وی از تعطیلی چند کلاس درس در تبریز به علت مشاهده آنفلوانزا خبر داد و گفت: اولیای مدرسه در صورت مشاهده 15 درصدی بیماری در مدارس بدون کسب تائید از مراجع دیگر می توانند مستقیما مدرسه یا کلاس درس را تعطیل کنند.

سیف همچنین رعایت «اخلاق تنفسی» را مهمترین راه شیوع این بیماری دانست و گفت: شستشوی مرتب دستها با آب و صابون و استفاده افراد علامت دار و مبتلا از دستمال و معدوم کردن آن در جلوگیری از شیوع آنفلوانزا موثر است.

تعداد واقعی مبتلایان به آنفلوانزا 140 برابر آمار اعلام شده

مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای عفونی دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: تعداد واقعی مبتلایان به آنفلوانزای نوع آ 140 برابر آمار اعلام شده است.

مهران سیف فرشاد افزود: آمار اعلام شده تنها موارد نیازمند به بستری و حاد را شامل می شود که این آمار تخمینی هستند و موارد درمانهای سرپایی را شامل نمی شوند.

سیف افزود: تا کنون 3672 مورد بیمار مبتلا به آنفلوانزای نوع A در کشور ثبت شده که پیش بینی می شود آمار واقعی بیش از یک میلیون نفر باشد.

وی عمده ترین رده سنی مبتلا در کشور را 15 تا 34 سال اعلام کرد و گفت: میزان مرگ و میر در این رده های سنی یکسان است اما مرگ و میر در افراد بالای 65 سال با وجود درصد پایین ابتلا شایع تر است.

مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های عفونی دانشگاه علوم پزشکی تبریز اضافه کرد: در موج اول این بیماری بیشترین مبتلایان را گروه دانش آموز و دانشجو و میانسال تشکیل می داد که پیش بینی می شود در موج جدید گروهی سالمند و افراد پر خطر بیشتر در معرض ابتلا باشند.

سیف با اشاره به واکسنهای موجود در بازار گفت: متاسفانه هنوز واکسن آنفلوانزای نوع A تائید شده بهداشت جهانی تولید نشده است.

وی افزود: فعالیتهایی در ساخت این نوع واکسن صورت گرفته که در صورت کسب تائید از سوی بهداشت جهانی تا پایان آذر وارد کشور ما نیز می شود.

سیف تصریح کرد: واکسنهایی که تا کنون در کشورهای دیگر تولید شده به علت عوارض جانبی بالا مورد تائید نیستند.

وی در رابطه با افزایش استفاده از واکسن های آنفلوانزای فصلی نیز گفت: امسال به علت بالا رفتن حساسیت ها تقاضا برای واکسن آنفلوانزای معمولی افزایش یافته است.

وی ادامه داد: به طوریکه تا کنون 17 دوز واکسن فصلی به گروه هدف در سطح استان تزریق شده است.

آمادگی بیمارستانهای آذربایجان شرقی برای مقابله با موج جدید آنفلوانزا

قائم مقام معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز از آمادگی بیمارستان های آذربایجان شرقی برای مقابله با موج جدید آنفلوانزای نوع A خبر داد.

باب الله قاسمی گفت: بیمارستانهای امام رضا(ع)، کودکان، عالی نسب، ارتش و سینا در تبریز آماده پوشش بیماران سطح شهر و شهرستانها در صورت نیاز هستند.

وی افزود: ظرفیت و تجهیزات این بیمارستانها بسیار بالاتر از میزان مشخص شده برای استان است.

قاسمی اظهار داشت: در مواقع اضطراری این بیمارستانها به صورت مرجع عمل کرده و بخشهای عادی دیگر خود را به پذیرش و بستری بیماران ناشی از آنفلوانزا اختصاص خواهند داد.

وی تصریح کرد: تنها یک یا دو درصد مبتلایان به آنفلوانزا نیاز به بستری شدن پیدا می کنند و بقیه به صورت سرپایی درمان می شوند.

قاسمی علت برخی از موارد بستری را ناشی از «اصرار» بیماران عنوان کرد و گفت: بسیاری از این بیماران در منزل نیز می توانند تحت مراقبت قرار بگیرند.

وی با اشاره به لزوم اطلاع رسانی گفت: اطلاع رسانی در خصوص این بیماری لازم است اما جای ترس و وحشت وجود ندارد.

قاسمی اضافه کرد: آگاهی امنیت روانی و به تبع آن امنیت جسمی را در پی دارد و ایمنی مهمترین فاکتور مقابله فرد با بیماری است.

وی با مقایسه آنفلوانزای فصلی و نوع A گفت: آنفلوانزای نوع A هم سالانه مرگ و میرهایی را در پی دارد و این نوع آنفلوانزا نیز مرگ و میر پایینی دارد.

قاسمی عمر این آنفلوانزا در جهان را شش الی دو سال دانست و گفت: جای نگرانی زیادی در این بیماری وجود ندارد زیرا میزان مرگ و میر در آنفلوانزای اخیر با نام پرندگان بسیار بیشتر از این بود.

وی ترس بیش از حد را عامل مختل کننده ایمنی بدن دانست و گفت: افرادی که سیستم ایمنی ضعیف تری دارند سریع تر به این نوع آنفلوانزا مبتلا می شوند.