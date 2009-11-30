به گزارش خبرنگار مهر، از سه ماه گذشته تعدادی از هنرمندان برجسته سینما و هنرهای تجسمی این بازیگر سینمای ایران را که مدتی فعالیت خود را در این حوزه کنار گذاشته بود یاری دادند تا این نمایشگاه عکس را با موضوع آب در خانه هنرمندان برگزار کند.

در این نمایشگاه وی 800 عکس با این موضوع را برای بازدید علاقمندان جمع آوری کرده است. هدیه تهرانی هم اکنون مشغول بازی در فیلم سینمایی "هفت دقیقه به پاییز" به کارگردانی علیرضا امینی است. بازی وی به تازگی در این پروژه آغاز شده است. این اولین حضور وی پس از چند سال دوری از سینما است.

این هنرمند سینما در مدتی که همکاری خود را با سینما قطع کرده بود بیشتر به کار طراحی داخلی مشغول بوده و در همین ارتباط نمایشگاههای متعدد در زمینه زیور آلات برگزار کرده است.

البته وی در کنار بازیگری، طراحی صحنه و لباس را نیز انجام می‌دهد و دو سال پیش طراحی صحنه نمایش "یرما" در جشنواره تئاتر فجر حضور داشت.

برگزاری نمایشگاه عکس اتفاق جدیدی است که از مدتی پیش در میان هنرمندان به خصوص بازیگران سینما آغاز شده است. پیش از این عباس کیارستمی، رضا کیانیان، ناصر تقوایی، حامد بهداد، نیکی کریمی، لاله اسکندری و... نیز چنین نمایشگاههای برگزار کرده اند.

گویا تعدادی از تابلوهای عکس‌های هدیه تهرانی به دلیل ویژگی‌‌های تصویری و همچنین عنوان و امضای وی قبل از شروع این نمایشگاه پیش فروش شده است.