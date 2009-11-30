محمد رضا خباز در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، تعامل دولت و مجلس را خوب ارزیابی کرد و افزود: ارتباط بین دولت و مجلس در شرایط بسیار خوبی است که در هدفمند کردن یارانه ها خودش را نشان داده است.

وی با اشاره به سخن رئیس جمهور مبنی بر اینکه مجلس به 99 درصد خواسته های ما پاسخ داده است، افزود: در آن یک درصدی که دولت و مجلس به نتیجه ای نرسیده، منع قانونی وجود داشته است.

خباز ادامه داد: اصل 53 قانون اساسی در این باره می گوید هر گونه درآمدی باید به حساب خزانه دولت واریز شود تا طبق بودجه های سنواتی هزینه شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هدفمند کردن یارانه ها را کار سنگینی دانست و گفت: باید در اجرایی کردن این لایحه، دولت را کمک و همراهی کرد.

وی با بیان اینکه در تصمیم‌هایی که اتخاذ می شود نباید حقوق شهروندی نادیده گرفته شود درباره بقای روحیه انتقادگری در جامعه افزود: برای حل هر معضلی راه‌های متفاوتی وجود دارد، در برخورد با منتقدان راههای مسالمت آمیزی وجود داشت که می شد با پیش رو قرار دادن آنها از اتفاقات نامناسب و نامبارک بعد از ظهر انتخابات جلوگیری کرد.

نماینده کاشمر و خلیل آباد در مجلس خاطر نشان کرد: نباید طوری رفتار کرد که آزادی بیان و آزادی اندیشه در جامعه به خطر افتاده و روحیه انتقادگری از جامعه رخت بربندد.

نماینده مردم کاشمر و خلیل آباد با تاکید بر این که همانطور که در اداره خانه باید از راه های عاقلانه و البته با اقتدار استفاده کرد، تصریح کرد: در اداره خانه کشور نیز باید عاقلانه، با اقتدار و از راههای مسالمت آمیز و مناسب استفاده کرد.