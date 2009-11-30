بخش خصوصی بزرگترین سرمایه گذار صنعتی در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، رضا رحمانی شامگاه یکشنبه در حاشیه بازدید اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از آذربایجان شرقی به خبرنگاران گفت: حضور بخش خصوصی در صنعت آذربایجان شرقی مثال زدنی و قابل تامل است.

وی با بیان اینکه هم اکنون کارآفرینان بزرگی در آذربایجان شرقی مشغول فعالیت هستند، اظهار داشت: سرمایه گذاری تحسین برانگیز بخش غیردولتی در صنعت آذربایجان شرقی می تواند الگوی سایر استان ها باشد.

رحمانی حمایت دولتمردان به ویژه مسئولان حوزه بازرگانی آذربایجان شرقی از فعالیت صنایع منطقه را یکی از عوامل مهم توفیق دست اندرکاران این حوزه خواند و بر تداوم این حمایت ها تاکید کرد.

نماینده تبریز همچنین با اشاره به اینکه برنامه پنجم توسعه کشور در حال تدوین است، تصریح کرد:سفر اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس به آذربایجان شرقی می تواند در شناسایی مشکلات کلان بخش های صنعت، معدن، تجارت و بازرگانی کمک کرده و به اتخاذ تصمیم و ارائه راهکارهای مطمئنی برای پیشگیری از بروز مشکلات احتمالی در قالب این برنامه منتهی شود.

رحمانی با بیان اینکه سفر اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به آذربایجان شرقی از معدود سفرهایی است که اغلب اعضای این کمیسیون در آن حضور دارند، ابراز امیدواری کرد در جریان این سفر مصوبات مهمی برای تعالی صنایع منطقه به تصویب رسیده و اجرایی شود.

اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در سفری سه روزه به آذربایجان شرقی ضمن بازدید از واحدهای مختلف صنعتی منطقه، مشکلات احتمالی فراروی این واحدها را مورد بحث و بررسی قرار می دهند.

طبق اعلام مسئولان سازمان صنایع و معادن، 85 درصد سرمایه گذاری های صنعتی در آذربایجان شرقی متعلق به بخش خصوصی است.