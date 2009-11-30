به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، حسین هاشمی رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی شامگاه یکشنبه در آئین اعلام تشکیل این شورا اظهار داشت: آذربایجان شرقی به عنوان چهارمین استان کشور و بعد از استان های خراسان رضوی، اصفهان و آذربایجان غربی صاحب شورای تخصصی صنایع غذایی می شود.

وی هدف از تشکیل شورای صنایع غذایی در آذربایجان شرقی را تدوین طرح چشم انداز 20 ساله صنعت غذای استان، تدوین طرح تقلیل ضایعات محصولات کشاورزی و دامی و نیز حل مشکلات صادرات و واردات مواد غذایی منطقه عنوان کرد.

نماینده میانه اظهار داشت: استاندار آذربایجان شرقی ریاست این شورا را عهده دار خواهد بود و نمایندگان عضو فراکسون صنایع غذایی مجلس، مدیران کل مرتبط با صنعت غذای استان، سرپرستان بانک های عامل و مدیران شرکت های برتر تولیدی از اعضای این شورا خواهند بود.

به گفته وی، جلسات شورای یاد شده هر دو ماه یکبار برگزار و مصوبات آن توسط کمیته اجرایی پیگیری می شود.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: هزینه های جاری این شورا توسط بخش خصوصی استان و هزینه طرح هایی که از وظایف حاکمیتی است توسط استانداری یا سازمان های مرتبط تامین خواهد شد.

هاشمی با اشاره به پتانسیل های فراوان آذربایجان شرقی در صنایع غذایی، تشکیل با تاخیر شورای صنایع غذایی در این استان را موجه دانست و گفت: منتظر بودیم این شورا همزمان با حضور اعضای کمیسیون صنایع غذایی مجلس در آذربایجان شرقی تشکیل و شروع به فعالیت کند.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین افزود: شورای مزبور به زودی در استان های تهران، مرکزی، مازندران، فارس و خوزستان نیز تشکیل خواهد شد.