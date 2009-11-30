دستور رئیس جمهور به وزیران درباره انتصاب قائم مقام بین الملل

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید دوستعلی دبیر هیئت دولت اعلام کرد: رئیس جمهور در جلسه یکشنبه شب هیئت دولت، به وزیران دستور داد با توجه به مناسبات بین المللی ایران با جهان، یک نفر را به عنوان قائم مقام خود در امور بین الملل منصوب نمایند.



دبیر هیئت دولت افزود: همان گونه که قبلا هم اعلام شد در جلسه دیروز هیئت وزیران همچنین با رأی قاطع خود، سازمان انرژی اتمی را مکلف کرد تا دو ماه آینده نسبت به طراحی و پیش‌بینی تأسیس ده سایت غنی‌سازی در مقیاس سایت نطنز اقدام کند.



به گفته دوستعلی، با توجه به بین التعطیلی بودن روز شنبه، هیئت وزیران تصمیم گرفت شنبه را برای رفاه حال بیشتر دانش آموزان و دانشجویان و خانواده‌های آنان به منظور شرکت در مراسم جشن غدیر ولایت تعطیل اعلام کند.



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