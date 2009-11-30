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۹ آذر ۱۳۸۸، ۱۰:۳۰

بازی بایگان در "وضعیت سفید" شروع شد

بازی بایگان در "وضعیت سفید" شروع شد

بازی ‌افسانه بایگان در مجموعه تلویزیونی "وضعیت سفید" به کارگردانی حمید نعمت‌الله آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری این مجموعه ادامه دارد و گروه در مدرسه شهادت  در حال تصویربرداری هستند، تاکنون افسانه بایگان، لیندا کیانی، مهین شهابی ،عزت‌الله‌‌ ‌مهرآوران، عباس غزالی و مهنوش شهباززاده جلوی دوربین رفته‌اند. تدوین این مجموعه همزمان با تصویربرداری توسط خشایار موحدیان و سودابه سعیدنیا آغاز شده است.

فیلمنامه مجموعه "وضعیت سفید" را هادی مقدم‌دوست و حمید نعمت‌الله نوشته‌اند. این مجموعه روایت زندگی اعضای یک خانواده پرجمعیت است که با یکدیگر قهر هستند و هنگام موشک‌باران در این باغ جمع می‌شوند.

ستاره اسکندری، حسن پورشیرازی، پوراندخت مهیمن، عرفان ابراهیمی، افسانه چهره‌آزاد، امیرحسین رستمی، علی سلیمانی، اسماعیل سلطانیان، سهیلا گلستانی، فرهاد شریفی، سیما خزرآبادی، آشا محرابی، اصغر نقی‌زاده، امیر کاظمی و یونس کفاشیان دیگر بازیگران مجموعه هستند.

عوامل این پروژه عبارتند از مرتضی غفوری مدیر تصویربرداری، فرشید احمدی صدابردار، محمدرضا شجاعی طراح صحنه و لباس، اعظم بیات طراح گریم، سیدابوالقاسم حسینی مدیر تولید و رضا بختیاری دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز.

کد مطلب 992278

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