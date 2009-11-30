"پیشرفت اخلاق" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب به بررسی موضوعات اخلاق و توسعه این مباحث و موضوعات از کانت تا رالز اختصاص دارد.

کتاب گزینشی تاریخی و انتقادی از فلسفه اخلاق در سنت سقراطی است که توجه ویژه‌ای به طبیعت‌گرایی ارسطویی دارد.

بررسی مهمترین مسائل مطرح در علم اخلاق که مورد مناقشه بوده نیز در این کتاب مورد توجه است.

آزادی، اراده، مسئولیت‌پذیری، عقل و احساس، نسبی گرایی و واقعگرایی برخی موضوعاتی هستند که در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

نویسنده واکنشهای صورت گرفته نسبت به کانت را در آرای هگل، شوپنهاور، نیچه و کگارد ردیابی می‌کند.