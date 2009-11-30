شبیه سازی فورانهای ستاره ای با کمک یکی از قدرتمندترین لیزرهای جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، اخترشناسان در ابتدا این پدیده را در فاصله چند صد سال نوری مشاهده کرده و سپس با کمک این سیستم لیزری به شبیه سازی آن پرداختند آزمایش انجام گرفته با کمک لیزر امگا و در دانشگاه روچستر نیویورک انجام گرفته و سپس با نتایج مطالعات آزمایشگاهی به دست آمده از رایانه ها و تلسکوپها به مقایسه گذاشته شد این مطالعه اولین نمونه ای به شمار می رود که فیزیک اخترشناسان اطلاعات نجومی جدیدی را از شرایط آزمایشگاهی به دست می آورند.

طی این آزمایش لیزر امگا که وسعتی برابر یک زمین فوتبال دارد طی یک میلیونیوم ثانیه در میان یک استوانه شلیک شده و تشعشعات آن با ذره ای تیتانیومی برخورد می کند، در این زمان ذره تیتانیومی به صورت آنی به حرارت پلاسما در فورانهای ستاره ای دست پیدا می کند پلاسمای ایجاد شده سپس با کره پلاستکی کوچکی که در یک لایه فوم قرار گرفته و نقش ابرهای گازی را به عهده دارد برخورد می کند.

چنین آزمایش لیزری به اخترفیزیکدانان این امکان را خواهد داد که پدیده هایی مانند امواج انفجارهای ابرنواختری را در آزمایشگاه های زمینی شبیه سازی کنند و لیزر امگا در دانشگاه روچستر نیز یکی از سه لیزر قدرتمند جهان در زمینه این آزمایشها به شمار می رود.

با این همه حتی قدرتمند ترین آزمایشهای لیزری نیز در برابر فورانهای ستاره ای که با سرعت صدها مایل در ثانیه از قطبهای ستاره های تازه متولد شده فوران می کنند، بسیار کوچک به شمار می روند اما برگزاری این آزمایشها می تواند از طریق مقایسه با پدیده واقعی اطلاعات با ارزشی برای دانشمندان فراهم آورد.

بر اساس گزارش ام اس ان بی سی، آزمایش اخیر نشان داده است که در زمان برخورد فورانهای ستاره ای با ابرهای گازی چه فرایندی رخ خواهد داد، اما دانشمندان قصد دارند موارد دیگری مانند فورانهای ستاره ای در توده های کوچکتر گازی را نیز مورد بررسی قرار دهند بر همین اساس این اخترشناسان قصد دارند در تاریخ 26 فوریه سال آینده آزمایش لیزری بعدی خود را با کمک لیزر امگا آغاز کنند.