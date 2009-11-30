  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۹ آذر ۱۳۸۸، ۱۱:۰۸

کنسرت گروه کر فیلارمونیک ایران در تالار وحدت

کنسرت گروه کر فیلارمونیک ایران در تالار وحدت

گروه کر فیلارمونیک ایران به سرپرستی علیرضا شفقی نژاد از 19 تا 21 آذر در تالار وحدت به روی صحنه می رود.

رهبر گروه کر فیلارمونیک ایران با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: این گروه همان گروه کر نوری است که از این به بعد با نام جدید "گروه کر فیلارمونیک ایران" به اجرای برنامه می پردازد.

 

علیرضا شفقی نژاد درباره این تغییر نام گروهش تصریح کرد: ما پیش از این دو کنسرت را با همراهی استاد محمد نوری در سالهای 82 و 83 به روی صحنه برده ایم. از این روی در طول چند سال گذشته همواره بسیاری از کسانی که برای دیدن کنسرت گروه کر نوری می آمدند در برگه های انتقادات و پیشنهادات از اینکه چرا استاد محمد نوری اجرا نداشت سئوال می کردند. این بود که با مشورت خود استاد تصمیم گرفتیم نام گروه را تغییر دهیم.

 

وی در ادامه افزود: در این کنسرت که از ساعت 21 روزهای یاد شده آغاز می شود ارکستر زهی و گروه کر کودکان پارس نیز گروه کر فیلارمونیک ایران را همراهی می کنند که در مجموع ما با گروهی 150 نفره به روی صحنه خواهیم رفت.

 

رهبر گروه کر فیلارمونیک ایران همچنین تاکید کرد: ما در بخش اول برنامه "رکوئیم فوره" و در بخش دوم برنامه نیز از آنجا که 14 آذر سالروز در گذشت موتسارت است"رکوئیم موتسارت" را اجرا می کنیم.

کد مطلب 992311

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها