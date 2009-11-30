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۹ آذر ۱۳۸۸، ۱۱:۴۲

ملاقات در رختکن/

گزارشگران آمریکایی از حامد حدادی عذرخواهی کردند

گزارشگران آمریکایی از حامد حدادی عذرخواهی کردند

گزارشگران شبکه تلویزیونی "فاکس اسپورتس" به خاطر اظهاراتی که در مورد حامد حدادی داشتند، طی ملاقاتی رودر رو از وی عذر خواهی کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، ملاقات "رالف لاولر" و "مایکل اسمیت" با حامد حدادی بامداد امروز (به وقت ایران) در پایان دیدار دوباره تیم‏های ممفیس گریزلیز و لس آنجلس کلیپرز و در رختکن انجام شد.

در تایخ 18 نوامبر این دو گزارشگر آمریکایی در جریان دیدار تیم‌های ممفیس گریزلیز و لس آنجلس کلیپرز اظهاراتی در مورد تنها بازیکن ایرانی NBA مطرح کردند که این موضوع نارضایتی و ناراحتی برخی از بینندگان را به همراه داشت. ملاقات بامداد امروز لاولر و اسمیت با حدادی نیز در راستای همین موضوع انجام شد.

لاولر در این زمینه به آسوشیتدپرس گفت: "ملاقات خوبی با حامد داشتیم. این واقعا خوب بود که ما توانستیم این فرصت را پیدا کنیم که با او دست داده و به چشمانش نگاه کنیم. واقعا احساس خوبی در مورد این ملاقات داشتم."

البته پیش از اینکه دیدار لاولر و اسمیت با حدادی انجام شود، آنها ملاقاتی با مدیربرنامه‎های حدادی و سه نماینده از جامعه ایرانی - آمریکایی داشتند.

لاولر با اشاره به این موضوع تصریح کرد: "حدادی کاملا انگلیسی صحبت نمی‎کرد. بیشتر صحبت‎هایش را مدیر برنامه‎هایش ترجمه می‎کرد. حامد خوب می‎دانست که ما هیچ قصدی از اظهارات‌مان نداشتیم و همه آنها بر پایه طنز بود. او به ما گفت که هدیه‎ای برای ما در نظر گرفته است و آن را از طریق مدیر برنامه‏هایش برایمان می‏فرستد."

دیدار امروز تیم‎های ممفیس گریزلیز و لس آنجلس کلیپرز با شکست 88 بر 98 بازیکنان ممفیس به پایان رسید.

کد مطلب 992352

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