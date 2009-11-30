گزارشگران آمریکایی از حامد حدادی عذرخواهی کردند

به گزارش خبرنگار مهر، ملاقات "رالف لاولر" و "مایکل اسمیت" با حامد حدادی بامداد امروز (به وقت ایران) در پایان دیدار دوباره تیم‏های ممفیس گریزلیز و لس آنجلس کلیپرز و در رختکن انجام شد.

در تایخ 18 نوامبر این دو گزارشگر آمریکایی در جریان دیدار تیم‌های ممفیس گریزلیز و لس آنجلس کلیپرز اظهاراتی در مورد تنها بازیکن ایرانی NBA مطرح کردند که این موضوع نارضایتی و ناراحتی برخی از بینندگان را به همراه داشت. ملاقات بامداد امروز لاولر و اسمیت با حدادی نیز در راستای همین موضوع انجام شد.

لاولر در این زمینه به آسوشیتدپرس گفت: "ملاقات خوبی با حامد داشتیم. این واقعا خوب بود که ما توانستیم این فرصت را پیدا کنیم که با او دست داده و به چشمانش نگاه کنیم. واقعا احساس خوبی در مورد این ملاقات داشتم."

البته پیش از اینکه دیدار لاولر و اسمیت با حدادی انجام شود، آنها ملاقاتی با مدیربرنامه‎های حدادی و سه نماینده از جامعه ایرانی - آمریکایی داشتند.

لاولر با اشاره به این موضوع تصریح کرد: "حدادی کاملا انگلیسی صحبت نمی‎کرد. بیشتر صحبت‎هایش را مدیر برنامه‎هایش ترجمه می‎کرد. حامد خوب می‎دانست که ما هیچ قصدی از اظهارات‌مان نداشتیم و همه آنها بر پایه طنز بود. او به ما گفت که هدیه‎ای برای ما در نظر گرفته است و آن را از طریق مدیر برنامه‏هایش برایمان می‏فرستد."

دیدار امروز تیم‎های ممفیس گریزلیز و لس آنجلس کلیپرز با شکست 88 بر 98 بازیکنان ممفیس به پایان رسید.