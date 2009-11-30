چهارمین نمایشگاه و فروشگاه دائمی صنایع دستی کرمانشاه گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، معاون هنرهای سنتی و صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه صبح دوشنبه در مراسم افتتاح این نمایشگاه اظهار داشت: سه نمایشگاه دائمی صنایع دستی در سال جاری و یک نمایشگاه دائمی صنایع دستی نیز در سال های گذشته در کرمانشاه راه‌اندازی شده است.

نصرت الله سپهرافزود: این نمایشگاه با سرمایه گذاری 60 میلیون تومان اعتبار توسط بخش خصوصی و همکاری معاونت هنرهای سنتی و صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی استان کرمانشاه راه اندازی شده است.

وی تصریح کرد: راه اندازی سه نمایشگاه در سال جاری نشان از بالندگی و زنده شدن هنرهای سنتی این مرز و بوم است که ریشه در باورها و اعتقادات مردم دارد.

معاون هنرهای سنتی و صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی استان کرمانشاه، گفت: این نمایشگاه توسط شرکت تعاونی زیباکار با مدیریت یکی از پیشکسوتان صنایع دستی در میدان آیت الله کاشانی کرمانشاه دایر شده است.