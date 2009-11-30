  1. استانها
  2. کرمانشاه
۹ آذر ۱۳۸۸، ۱۲:۱۱

چهارمین نمایشگاه و فروشگاه دائمی صنایع دستی کرمانشاه گشایش یافت

چهارمین نمایشگاه و فروشگاه دائمی صنایع دستی کرمانشاه گشایش یافت

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: چهارمین نمایشگاه و فروشگاه دائمی صنایع دستی و هنرهای سنتی در کرمانشاه افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، معاون هنرهای سنتی و صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه صبح دوشنبه در مراسم افتتاح این نمایشگاه اظهار داشت: سه نمایشگاه دائمی صنایع دستی در سال جاری و یک نمایشگاه دائمی صنایع دستی نیز در سال های گذشته در کرمانشاه راه‌اندازی شده است. 

 

نصرت الله سپهرافزود: این نمایشگاه با سرمایه گذاری 60 میلیون تومان اعتبار توسط بخش خصوصی و همکاری معاونت هنرهای سنتی و صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی استان کرمانشاه راه اندازی شده است. 

 

وی تصریح کرد: راه اندازی سه نمایشگاه در سال جاری نشان از بالندگی و زنده شدن هنرهای سنتی این مرز و بوم است که ریشه در باورها و اعتقادات مردم دارد. 

 

معاون هنرهای سنتی و صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی استان کرمانشاه، گفت: این نمایشگاه توسط شرکت تعاونی زیباکار با مدیریت یکی از پیشکسوتان صنایع دستی در میدان آیت الله کاشانی کرمانشاه دایر شده است.

کد مطلب 992362

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها