به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیویورک تایمز، "گوردون براون" از پاکستان و افغانستان خواسته تا برای تشکیل نیروی مشترک جهت مبارزه با طالبان اقدام کنند.

به نوشته این روزنامه، فشار براون بر پاکستان برای اتخاذ این تصمیم بیش از افغانستان است.

براون در سخنان روزهای گذشته به شدت از نحوه عملکرد پاکستان در برخورد با القاعده و بازداشت رهبران این شبکه تروریستی انتقاد کرده و اسلام آباد را به تحرک بیشتر در این خصوص دعوت کرده است.

براون در این سخنان از سیاست دو گانه ISI ( آژانس اطلاعات نظامی ) پاکستان که از یک سو در حال اخذ کمک های بین المللی و از سوی دیگر در حال همکاری با طالبان است انتقاد کرده بود.

بر اساس این گزارش، براون همچنین خواستار افزایش اقدامات افغانستان و پاکستان برای بازداشت بن لادن است.

بنابر برخی گزارشها، در روزهای اخیر آمریکا تماس هایی را با متحدان خود در افغانستان گرفته و در خصوص راهبرد جدید واشنگتن با آنها رایزنی کرده است.

در همین رابطه روز گذشته نیز براون برنامه ای را برای بهبود اوضاع امنیتی افغانستان و سپردن حفظ امنیت این کشور به نیروهای افغانی ارائه کرد و از برگزاری کنفرانسی بین المللی درباره افغانستان درلندن در ماه ژانویه خبر داد.