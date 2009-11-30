100 نام و نشان تجاری برتر ایران معرفی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین جشنواره انتخاب یکصد برند برتر ایران با رویکردی علمی و پژوهشی، و تکیه بر فنون نوین علم بازاریابی و تبلیغات به منظور ارزیابی جایگاه شرکت ها و بنگاه های اقتصادی فعال در بازار ایران و ایجاد فضایی برای رقابت سالم بنگاه ها برگزار می شود.

تأکید برنقش آموزش، تحقیق و دانش محوری در ارتقاء جایگاه رقابتی نام و نشان تجاری در بازار، ترویج فرهنگ مشتری مداری، تأکید بر لزوم توجه بر مدیریت نام و نشان تجاری(Brand)، تأکید بر ارزشیابی و ارزش گذاری مالی نام تجاری بعنوان یک دارائی نامشهود، ایجاد و ارتقای فرهنگ هوشمندی نسبت به نام و نشان تجاری، و شناسایی، معرفی و تجلیل از شرکت‌های برتر در حوزه مدیریت برند از جمله مهمترین اهداف دومین جشنواره انتخاب یکصد برند برتر ایران است.

موضوعات اصلی جشنواره دوم که 23 آذرماه امسال برگزار خواهد شد بر محورهای "معرفی 100 برند برتر کشور"، "برندهای برگزیده" از میان یکصد برند برتر و "برندهای خارجی" فعال در بازار ایران قرار گرفته است.

هدف نهایی این جشنواره که در نوع خود برای نخستین بار نه فقط در سطح ایران بلکه در سطح خاورمیانه برگزار می شود، تدوین مدلی برای انتخاب و رتبه بندی نام های تجاری بر اساس ارزش مالی آنها می باشد. که این امر نیازمند حرکت تدریجی و همزمان با آن بسترسازی در زمینه های فرهنگی، قانونی و اجتماعی است.

اعلام برندهای برتر بدون رتبه بندی و فقط بر اساس ترتیب حروف الفبا برای پنج دوره برگزاری جشنواره پیش بینی شده است و تلاش شورای علمی و ارزیابی در تدوین مدل ارزیابی دومین جشنواره بر آن بوده است تا علاوه بر توسعه مدل، به منظورارتقاء سطح علمی و کاربردی آن، اشکالات موجود در مدل ارزیابی نخستین جشنواره که طی فرآیند اجرا، و یا از سوی استادان و صاحبان نظر مطرح و مشخص شده بود، مرتفع شود.

مراسم اختتامیه دومین جشنواره بین المللی انتخاب برترین نام ونشان های تجاری(برند) در ایران، به همت گروه مطالعاتی هوشمند تدبیر و از سوی مرکز مطالعات برند ایران، 23 آذرماه امسال در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برگزار خواهد شد.