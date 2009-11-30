سومین همایش ملی انتقال یافته های تحقیقاتی چای در رشت آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، در این همایش دو روزه آخرین دستاوردها و یافته های علمی و پژوهشی توسط اعضای هیئت علمی و محققان بخشهای مختلف تحقیقاتی مرکز تحقیقات چای کشور با هدف ارتقای سطح دانش علمی کارشناسان و مروجان به منظور تسریع در انتقال توصیه های کاربردی و فنی در حوزه کشت و صنعت چای ارائه می شود. مبارزه بیولوژیک، استفاده از کودهای زیستی، بهبود وضعیت

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خاک، کنترل علفهای هرز، روشهای آبیاری، بهبود کیفیت تولید برگ سبز و چای خشک، مدیریت استفاده از ضایعات، مبارزه با نماتد، کشت مخلوط و بررسی طرحهای اصلاح ساختار چای از محورهای اصلی این همایش است.