16 درصد بورس در اختیار مخابرات/ معرفی هیئت مدیره تا اواخر آذر ماه

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمصطفی سیدهاشمی امروز دوشنبه در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مخابرات ایران پس از 32 ماه از انتشار اولین خبر در زمینه خصوصی سازی شرکت مخابرات این شرکت وارد بورس شد که در این مدت وزارت اقتصاد و دارایی، مخابرات و سازمان بورس زحمات زیادی در این زمینه متحمل شدند.

وی با تاکید بر اینکه شرکت اعتماد مبین صاحب اصلی مخابرات است، افزود: شاید بتوان گفت شرکت مخابرات ایران یکی از بزرگترین شرکت های کشور است که خصوصی سازی شده است.

سید هاشمی با اشاره به گردش مالی مخابرات افزود: شرکت مخابرات در حال حاضر 16 درصد بازار بورس را به خود اختصاص داده است از این رو هر تصمیمی که در شرکت مخابرات گرفته شود در بورس و در منطقه تاثیر زیادی دارد.

وی با بیان اینکه در این مجمع پنج نفر به عنوان عضو هیئت مدیره معرفی می‌شوند گفت: سهامداران تصمیم گرفتند اشخاص حقوقی خود را به هیئت مدیره معرفی کنند و اگر کاندیداهایی از حضار قصد دارد خود را معرفی کند باید شش میلیارد سهم را به خود اختصاص دهد.

رئیس مجمع عمومی ادامه داد: نماینده سهام عدالت، نماینده 20 درصد از سهم دولت، نماینده شرکت شهریار مهستان، نماینده شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران و شرکت توسعه اعتماد مبین اشخاص حقوقی را به مجمع معرفی کرده و معین شده است تا 15 روز آینده نمایندگان خود را نیز معرفی کنند.