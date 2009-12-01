500 میلیون ریال اعتبار برای نصب دستگاه های تردد شمار جاده ای هزینه شد

محمدباقر کیانی در گفتگو با خبرنگار مهردر شهرکرد اظهار داشت: همه محورهای اصلی استان به دستگاه تردد شمار مجهز هستند.

وی افزود: این دستگاه ها در 16 محور برای جلوگیری از افزایش سرعت و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در بین رانندگان نصب شده است.

وی بیان داشت: این دستگاه های تردد در محورهای شهرکرد - اصفهان، شهرکرد - بروجن، شهرکرد - خوزستان، فارسان - بروجن، بروجن - لردگان، فارسان - چهلگرد، بروجن - مال خلیفه، سفید دشت - زرین دشت، بروجن - مبارکه و مبارکه - شهرضا نصب شده است.

وی خاطرنشان کرد: هنوز اطلاعات این دستگاه ها به روز نیست و درصدد هستیم این اطلاعات به شبکه متصل شود.