  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۱۰ آذر ۱۳۸۸، ۱۸:۴۴

در چهارمحال و بختیاری؛

500 میلیون ریال اعتبار برای نصب دستگاه های تردد شمار جاده ای هزینه شد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان حمل و نقل و پایانه استان چهارمحال و بختیاری گفت: 500 میلیون ریال برای نصب دستگاه تردد شمار مکانیزه در جاده های این استان هزینه شده است.

محمدباقر کیانی در گفتگو با خبرنگار مهردر شهرکرد اظهار داشت: همه محورهای اصلی استان به دستگاه تردد شمار مجهز هستند.

وی افزود: این دستگاه ها در 16 محور برای جلوگیری از افزایش سرعت و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در بین رانندگان نصب شده است.

وی بیان داشت: این دستگاه های تردد در محورهای شهرکرد - اصفهان، شهرکرد - بروجن، شهرکرد - خوزستان، فارسان - بروجن، بروجن - لردگان، فارسان - چهلگرد، بروجن - مال خلیفه، سفید دشت - زرین دشت، بروجن - مبارکه و مبارکه - شهرضا نصب شده است.

وی خاطرنشان کرد: هنوز اطلاعات این دستگاه ها به روز نیست و درصدد هستیم این اطلاعات به شبکه متصل شود.

کد مطلب 992456

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها