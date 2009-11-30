کارخانه سیمان آبدانان پس از سه سال در نقطه صفر است

علی عزتی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: پس از گذشت سه سال هنوز برق مورد نیاز و تسهیلات ارزی و ریالی به منظور احداث واحد سیمان آبدانان به بخش غیر دولتی واگذار نشده است.

وی بیان داشت: با توجه به اینکه احداث این کارخانه سیمان در اشتغالزایی و توسعه شهرستان آبدانان بسیار تاثیرگذار خواهد بود و با توجه به محرومیت منطقه وزارت صنایع و معادن همکاری و مساعدت لازم را برای اجرایی شدن این مصوبه دولت انجام دهد.

این مسئول با اشاره به اینکه در حال حاضر کارخانه سیمان شهرستان آبدانان سرمایه گذار ندارد و هیچ کار عملیاتی بعد از چند سال انجام نشده است و این مسئله باعث ناراحتی اهالی این شهرستان شده است زیرا احداث این کارخانه بسیاری از مشکلات بیکاری جوانان این شهرستان را حل می کند.

عزتی عنوان کرد: در حالیکه مجوز راه اندازی چندین کارخانه سیمان در استان ایلام صادر شده است اما در حال حاضر بیشتر این کارخانه ها بدون سرمایه گذاری رها شده است.

این نماینده مجلس با بیان اینکه اجرای سد سیکان دره شهر از مصوبات سفر استانی دولت است تا کنون نتیجه ای حاصل نشده است، خاطرنشان کرد: امید است وزارت نیرو در خصوص اجرای این مصوبه اقدام مقتضی را معمول و نتیجه را اعلام دارد.

وی بیان داشت: اعتبار ساختمان سد سیکان و ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی سد سیکان شهرستان دره شهر در سال ۸۷ حدود ۵۰۰ میلیون تومان بود که در بودجه سال ۸۸ به بیش از چهار میلیارد تومان افزایش یافت و در حالی که قرار بود تا پایان سال 87 وارد فاز اجرایی شود به دلیل کمبود اعتبار تا کنون اجرایی نشده است.