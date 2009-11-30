70 پرونده جایزه صادراتی در استان یزد پذیرش شده است

ناصر ارسلانی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: میزان جوایز صادراتی این پرونده‌ ها محاسبه شده و مبلغ هشت میلیارد ریال تا پایان شهریورماه سال جاری پرداخت شده و مبلغ هشت میلیارد ریال دیگر نیز در صورت تامین اعتبار پرداخت خواهد شد.

وی همچنین مجموع جوایز صادراتی سال 1387 استان یزد را مبلغ 37 میلیارد ریال اعلام کرد.

ارسلانی زاده همچنین با اشاره به وضعیت پرداخت جوایز صادراتی در سال گذشته به صادر کنندگان استان یزد افزود: پرداخت جوایز صادراتی در سال87 نسبت به سال قبل از آن 10 درصد افزایش یافته و پیش ‌بینی می ‌شود تا پایان زمان پرداخت جوایز صادراتی، این میزان به 30 درصد افزایش یابد.

صنایع دستی پایین ترین رتبه صادراتی استان یزد را داراست

وی عنوان کرد: بررسی چگونگی تخصیص جوایز صادراتی حاکی از آن است که در استان یزد محصولات صنعتی از قبیل کاشی و سرامیک، اکسید مولیبدن و فرومولیبدن و نساجی بیشترین حجم جوایز صادراتی را به خود اختصاص داده و گروه صنایع دستی نیز پایین‌ ترین رتبه را دارند.

ارسلانی‌ زاده در در ادامه با بیان اینکه 10 صادرکننده نمونه کشوری از بین صادرکنندگان استان یزد انتخاب شده‌اند، گفت: سهم بالای صادرکنندگان یزدی در بین صادرکنندگان نمونه ملی نشان دهنده میزان بالای توانمندی‌ ها و پتانسیل‌ های صادرکنندگان این استان است.

عدم استقرار صنایع مادر، مشکل اصلی تجارت خارجی استان یزد است

وی مشکل اصلی تجارت خارجی استان را استقرار نیافتن صنایع مادر در استان دانست و افزود: واحدهای صنعتی مادر در استان یزد با تلاش دولت در حال شکل‌ گیری است و با راه ‌اندازی آنها و ایجاد خوشه ‌های صنعتی و تولیدی مرتبط ، صادرات استان رشد چشمگیری خواهد داشت.

ارسلانی ‌زاده همچنین توسعه صادرات را از اصلی‌ ترین مسائل کشور برشمرد و اظهار داشت: حضور در بازارهای خارجی از مزایا و اهمیت خاصی برای اقتصاد کشور برخوردار است و اهدای جوایز صادراتی و معافیت ‌های مربوط گامی مهم برای تسهیل در امر صادرات است.