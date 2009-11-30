همسر این نویسنده در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: زمانی که علی را به خاطر احتمال ابتلائش به بیماریهای عفونی از بیمارستان مرخص کردند و به خانه آمد دو پزشک یکی گفتاردرمان و دیگری فیزیوتراپ در منزل برایش گرفتم اما متاسفانه در تمام مدت دوماهی که آنها مشغول کار بودند هیچ پیشرفتی در وضعیت کلامی و حرکتی علی به وجود نیامد.

وی اضافه کرد: به همین خاطر تصمیم گرفتیم که آنها را عوض کنیم و از 12 روز پیش به این طرف دو پزشک متخصص دیگر برایش استخدام کردیم که خوشبختانه از آن زمان تا الان وضعیت علی بسیار بهتر شده است.

همسر این نویسنده در این باره افزود: بعد از این کار علی در سومین جلسه گفتاردرمانی به سخن درآمد و اولین کلمه را بعد از بیشتر از سه ماه که به کما رفته بود به زبان آورد و تا به امروز هم که این روند ادامه دارد و الان قادر به صحبت کردن است.

عسکری وضعیت هوشیاری علی رفیعی را در حد عالی ارزیابی کرد و گفت: دانشجویان علی که به دیدارش می‌آیند با آنها گپ و گفت می‌کند و می‌خندد و نسبت به مسائل مختلف واکنش نشان می‌دهد.

وی افزود: وضعیت حرکتی علی هم بهتر شده و خوشبختانه فیزیوتراپش بسیار با او کار می‌کند و این باعث امید من و دیگر اعضاء خانواده هم شده است. تا جایی که قول داده‌ایم به محض بهبود کامل علی یک جشن سپاسگذاری برای این پزشکان بگیریم.

همسر علی رفیعی با اشاره به انتخاب او به عنوان مقاله نویس برتر سال 88 و دریافت جایزه‌اش در مراسم تجلیل از خادمان نشر آبان ماه امسال گفت: بعد از آن مراسم درباره هزینه‌های بالای درمان علی با وزیر ارشاد صحبت کردم که ایشان گفتند انشاءالله مشکل حل شود و من را به معاون فرهنگی‌شان (محسن پرویز) ارجاع دادند و او هم خواست که من با این معاونت در تماس باشم که متاسفانه به دلیل مشکلات علی تا الان فرصت نکرده‌ام این مسئله را پیگیری کنم.

عسکری هزینه درمان همسرش را در چندماه اخیر بیش از 50 میلیون تومان عنوان کرد و از مقامات وزارت ارشاد و دیگر مسئولان فرهنگی خواست وی را در این مسئله یاری کنند.

علی رفیعی 58 ساله از سال 1362 به عنوان یکی از نویسندگان دایره المعارف بزرگ اسلامی با مرکزی به همین نام (مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی) همکاری دارد.