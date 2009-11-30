سازه های بتنی سهم عمده ای در گردش اقتصادی خراسان رضوی دارد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، ابراهیم اکرمی ظهر دوشنبه در نشست خبری همایش بتن شرق کشور افزود: سازه های بتنی را نمی شود انبار کرد به همین دلیل رکود اقتصادی تاثیر زیادی بر رکود این صنعت گذاشته است.

وی همچنین در مورد سازه های بتنی توضیح داد: وضعیت بخش مهندسی بتنی در استان رو به پیشرفت است.

اکرمی ادامه داد: 50 درصد بتن تولیدی کشور دست ساز بوده و از استانداردهای لازم برخوردار نیست.

وی اظهار داشت: بتنی که در کشور به عنوان بتن استاندارد تلقی می شود در کشورهای غربی جز معمولی ترین بتنها محسوب می شود.

رئیس انجمن بتن خراسان رضوی در مورد مشکلات صنعت بتن گفت: از آنجا که بازار تولید سیمان در کشور ما رقابتی نیست نمی توان انتظار افزایش کیفیت این محصول را با گذشت زمان داشت.

وی همچنین ادامه داد: اگر قیمت انرژی بدون هیچ یارانه ای به قیمت واقعی خود برسد بخش عمده ایی از واحدهای تولیدی از این صنعت کنار می روند.

در ادامه این نشست خبری دبیر همایش اظهار داشت: مصرف سالانه 70 هزار میلیارد ریال سازه های بتنی در کشور گردش اقتصادی مطلوبی را ایجاد می کنند.

محمد رضا توکلی زاده بیان داشت: باید تولید سیمان با تولید سیمان با کیفیت و سازه های بتنی مقاوم ساخت ساز را به حداقل استانداردهای ساختمانی برسانیم.

وی با اشاره به رکود اقتصادی مسکن گفت: مشهد تنها شهری است که در رکود کشوری مسکن کمترین تاثیر منفی را احساس کرده است.

وی در ادامه گفت: در کل کشور مشهد از لحاظ زیست محیطی مکان مناسبی برای برپایی پروژه های بتنی است اما تاکنون ضعیف عمل کرده است.

دبیر علمی همایش بتن شرق کشور در خصوص ساخت و ساز مجرد ساختمان گفت: مقاوم سازی با سازه های بتنی از بازسازی و ترمیم جلوگیری می کند.

وی در پایان برای استاندارد بودن و مرغوبیت هر چه بیشتر صنایع بتنی دو راه کار پیشنهاد کرد و گفت:رقابت را باید بین تولید کنندگان در هر منطقه به وجود آورد تا ضعفها برطرف شود و همچنین تولید کنندگان سیمان و بتن آماده را در کنار هم به فعالیت مشغول کنند تا این امر با کیفیت هر چه بیشتر تولیدات بتنی همراه شود.

سومین همایش بتن شرق کشور 12 آذر ماه با همکاری استانداری خراسان رضوی، سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی، دانشگاه فردوسی مشهد، بنیاد مسکن خراسان رضوی، نمایشگاه بین المللی مشهد و دانشگاه غیرانتفاعی خیام برگزار خواهد شد.