استفاده از مرغ بسته‌ بندی شده در رستورانهای قم الزامی شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، مهدی رفیعی محمدی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: فاز اول این طرح که مربوط به الزام استفاده از گوشت مرغ بسته بندی شده است، از اول آذر ماه امسال شروع شده و فاز دوم آن به زودی و با الزام استفاده از گوشت قرمز بسته بندی شده در رستورانهای قم اجرایی می‌ شود.



وی افزود: در راستای اجرای هر چه بهتر این طرح هشت اکیپ بر مصارف گوشتی رستورانهای موجود در قم نظارت می‌کنند.



وی همچنین در خصوص عملکرد این اداره کل در عید سعید قربان اظهار داشت: در روز عید سعید قربان از سوی اداره کل دامپزشکی استان 16 اکیپ در سطح شهر قم و بخشهای استان شامل 22 کارشناس دامپزشکی و یک نفر ناظر ذبح شرعی فعال بودند.

رفیعی محمدی اضافه کرد: در روز عید قربان در مجموع حدود یک هزار و 600 رأس گوسفند و بز، 30 رأس گاو و سه نفر شتر در سطح شهر و کشتارگاه‌ های دام در قم ذبح شد.



وی در بخش دیگری از صحبتهای خود در خصوص چگونگی طرح جمع ‌آوری تخم‌ مرغ‌های شکسته در قم ابراز داشت: برای اجرای این طرح دو اکیپ فعال شده است که طی دو ماه اخیر، در این خصوص حدود دو تن تخم ‌مرغ شکسته و نوکزده در قم ضبط و معدوم شده است.



مدیرکل دامپزشکی استان همچنین با اشاره به اجرای طرح پست قرنطینه سیار دامپزشکی در قم گفت: این طرح با هدف کنترل قرنطینه‌ای در سطح کشتار‌گاه‌ها و مبادی ورودی به قم از امروز آغاز شده است که مدت فاز نخست آن سه ماه است.



وی با بیان این که در حال حاضر هشت مرکز بسته‌ بندی گوشت مرغ و گوشت قرمز در سطح استان فعال است، گفت: هم اکنون 14 کارخانه بسته‌بندی فرآورده‌ های گوشتی در قم مشغول به کار هستند.