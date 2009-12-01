پروژه ساخت کمپینگ استخرعینک رشت هرچه سریعتر باید به اتمام برسد

استاندار گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر بر ضرورت آزادسازی اماکن و اراضی حاشیه این پروژه مهم اشاره کرد و افزود: مسئولان امر نسبت به اجرا و بهره برداری هرچه سریعتر کمپینگ و مجموعه های تجاری و تفریحی پروژه عینک رشت تلاش مضاعف انجام دهند.

وی ادامه داد: پروژه کمپینگ استخر عینک رشت با امکاناتی از قبیل 18 عدد آلاچیق، 20 واحد سوئیت، پارکینگ، رصدخانه و نمازخانه درحال ساخت است.

قهرمانی همچنین با اعلام اینکه تقاطعهای همسطح و غیرهمسطح رشت باید با سرعت بیشتری اجرا شود، گفت: با توجه به افزایش روز افزون تعداد خودروها در سطح شهر و حضور مسافران و گردشگران از اقصی نقاط کشور دراین استان و به ویژه در شهر رشت، ساخت چنین پلهای به منظور روان سازی ترافیک شهری امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

وی افزود: در طی سالهای اخیر در بخش راه های بین شهری و داخل شهری اقدامات ارزشمندی صورت گرفته که این امر بیانگر توجه دولت به توسعه راه ها و بهبود وضعیت ترافیکی است.

استاندار گیلان بابیان اینکه اجرای پروژه های تقاطع همسطح و غیر همسطح نقش بسزای در کاهش بار ترافیکی ایفا می کنند، اظهار داشت: با توجه به واقع شدن این پروژه های در مسیر پرتردد شهر و همچنین عرض کم خیابان برای اجرای پروژه، مسئولان امر باید نسبت به اتمام هرچه سریعتر این پلها از هیچ تلاش و کوششی دریغ نکنند تا موجبات رضایتمندی و آسایش و آرامش همشهریان و مسافران فراهم شود.

قهرمانی یادآور شد: با ساخت این پلها به میزان زیادی از حجم ترافیک شهر کاسته خواهد شد و همچنین طراحی این پلها به گونه ای است که زیبای معماری شهر ارتقا خواهد یافت.