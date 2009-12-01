توسعه مکانیزاسیون کشاورزی 50 درصد هزینه های برنجکاری را کاهش می دهد

اردشیر روحی ماسوله در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در حال حاضر برای هر هکتار شالیزار بر اساس قاعده و قانون 16 میلیون ریال هزینه می شود، افزود: برنج تولیدی در هر هکتار 60 درصد مربوط به هزینه ها و 40 درصد مربوط به سود است.

وی با اعلام اینکه توسعه مکانیزاسیون و استفاده از ماشین آلات مدرن هزینه کشاورزی را به بیش از نصف کاهش می دهد، اظهار داشت: در حال حاضر متاسفانه هزینه و درآمد در روند برنجکاری استان گیلان همخوانی ندارد.

رئیس جهاد کشاورزی گیلان همچنین با اشاره به اینکه مکانیزاسیون کشاورزی عاملی اساسی و تاثیرگذار بر تولید و صادرات محصولات کشاورزی است، افزود: افزایش تولید محصولات کشاورزی در واحد سطح و بهبود کیفیت محصولات و جلب اعتماد بازار، فقط در سایه مجهز شدن به وسایل وامکانات پیشرفته و به موازات آن تقویت مدیریتها امکان پذیر است.

وی ادامه داد: کاربرد فناوری های نوین می تواند ضمن افزایش تولید محصولات کشاورزی درواحد سطح، موجب کاهش هزینه های تولید و متعاقب آن منجر به کاهش قیمت تمام شده این محصولات با ارزش شود.

روحی بیان داشت: پائین بودن قیمت تمام شده محصولات کشاورزی ضمن آنکه رضایتمندی کامل کشاورزان و نیز مردم جامعه را فراهم می کند از سوی بازار مطمئن و مناسبی برای صادرات این محصولات کشاورزی ایجاد خواهد کرد.

رئیس جهاد کشاورزی گیلان در ادامه با اشاره به اینکه هنوز درخصوص توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در استان اقدامات جدی صورت نگرفته و شیوه کاشت، داشت وبرداشت در کشاورزی به شکل سنتی است، یادآور شد: در روش سنتی به دلیل عدم استفاده ازامکانات پیشرفته و نوین ضمن کاهش تولید در واحد سطح سبب افزایش قیمت تمام شده محصولات کشاورزی نیز می شود.