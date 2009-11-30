اجرای 650 کیلومترعملیات پیگرانی در خطوط لوله گاز

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شرکت انتقال گاز ایران، حسینعلی صلواتی با اشاره به ضرورت انتقال پایدار و ایمن گاز طبیعی در سطح شبکه انتقال منطقه 2 شرکت انتقال گاز ایران، گفت: بر این اساس اهداف بلند مدت و استراتژیکی تعریف شده است.

وی با اشاره به اینکه در سالجاری برای دسترسی به اهداف کلان تعریف شده عملیات اجرایی طرحهایی آغاز شده است، تصریح کرد: هم اکنون اجرای این طرح ها بر اساس برنامه زمان بندی تعریف شده که در بخش های پروژه های تعمیرات اساسی، انجام بازرسی فنی تجهیزات و در صورت لزوم انجام تعمیرات پیشگیرانه، ارزیابی وضعیت خوردگی خطوط لوله، تعویض پوشش خطوط انتقال گاز، اصلاح سیستم حفاظت کاتودیک تاسیسات تقویت فشار، تامین قطعات یدکی پر مصرف در حال انجام است.

این مقام مسئول با اشاره به انجام تعمیرات اساسی 28 واحد توربوکمپرسور با تخصیص نزدیک به 10 هزار نفر- ساعت کار، تعمیرات اساسی 4 دستگاه مولد برق اضطراری با تخصیص بیش از 3.3 هزار نفر- ساعت و تعمیرات اساسی 20 دستگاه موتور الکتریکی با تخصیص 800 نفر- ساعت اظهار داشت: در بخش بازرسی فنی تجهیزات هم تاکنون بازرسی فنی تجهیزات مکانیکی کلیه تاسیسات تقویت فشار گاز، بازرسی و تعمیرات الکتروموتورها و تجهیزات برقی در کلیه تاسیسات تقویت فشار، نشت‌یابی چهار هزار و 230 کیلومتر از خطوط لوله و رفع 63 مورد نشتی خطوط انتقال گاز انجام گرفته است.

اجرای نزدیک به 100 کیلومتر پیگرانی هوشمند درخطوط لوله گاز

به گزارش مهر، مدیر منطقه 2 شرکت انتقال گاز ایران درباره انجام عملیات پیگرانی در سطح خطوط انتقال گاز ، توضیح داد: در سال جاری 97 کیلومتر از خط اول سراسری در محدوده مرکز بهره‌برداری پتاوه، انجام شده است.

صلواتی همچنین در مورد اجرای طرح های تعویض پوشش خطوط انتقال گاز، گفت: در این رابطه تاکنون تعویض پوشش 31 کیلومتر از خط انتقال 12 اینچ کاشان و تعویض پوشش 22 کیلومتر از خط اول سراسری با موفقیت به پایان رسیده است.

وی با اشاره به انجام بخشی از پروژه اصلاح سیستم حفاظت کاتودیک تاسیسات تقویت فشار پتاوه 2، یادآور شد: همچنین استفاده از سیستم های گرم کننده در اتاق مولدهای دیزل و کمپرسورهای هوا برای آماده به کار نگه داشتن آنها تاکنون در تاسیسات تقویت فشار دهق، تاسیسات تقویت فشار اصفهان، تاسیسات تقویت فشار دوراهان، تاسیسات تقویت فشار پتاوه و تاسیسات کهریزسنگ انجام شده است.

به گفته این مقام مسئول هدف از اجرای این طرح ها انتقال پیوسته، بهینه و ایمن گاز، افزایش عمر و قابلیت اطمینان، افزایش ضریب ایمنی خطوط لوله و افزایش عمر و قابلیت اطمینان تجهیزات تاسیسات تقویت فشار گاز بوده است.

مدیر منطقه 2 شرکت انتقال گاز ایران با اشاره به اینکه در 7 ماه نخست امسال در مجموع 53 کیلومتر عملیات تعویض پوشش خط لوله، 100 کیلومتر عملیات پیگرانی هوشمند و یکهزار و 551 کیلومتر عملیات پیگرانی تمیز کننده در سطح منطقه 2 انتقال گاز کشور انجام شده است، گفت: همچنین در این مدت عملیات تغییر کلاس و جابجایی خطوط لوله گاز به طول 530 متر از خط دوم سراسری در کیلومتر 443 انجام شده است.

