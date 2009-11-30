سه کتابخانه بزرگ دیجیتالی در تهران راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد باقر قالیباف صبح روز دوشنبه در مراسم افتتاح بزرگترین کتابخانه فنی و مهندسی شهر تهران در دانشگاه امیرکبیر با بیان این مطلب گفت: از روزی که وارد شهرداری شدم سعی کردم تا با رویکردی جدی در کنار توجه به مسائل کالبدی و فیزیکی توجه به مسائل اجتماعی و فرهنگی و توجه به روح و جسم انسانها و شهروندان را توام با هم دنبال کنیم.

وی افزود : در نظامی اسلامی قرار داریم که وقتی پیامبر ما مبعوث شد بحث خواندن و نوشتن مهمترین و سرآغاز مکتب ما شد و بدون شک مهمترین رسالت حکومت اسلامی این است تا شهروندان را به سمت آگاهی ومعرفت سوق دهد و شهرداری هم از این امر مستثنی نیست.

قالیباف با بیان این که رسیدگی به مسائل اجتماعی و فرهنگی وموضوع کتاب و کتابخوانی مورد توجه شهرداری است خاطرنشان کرد: امروز در شهر تهران توسعه کالبدی در عرصه مسائل علمی- فرهنگی ، مذهبی و ورزشی و هنری از توسعه بخش فیزیکی در کارهای عمرانی مانند راه و خدمات به مراتب بیشتر است و از مقیاس محله تا بخش بین المللی نیز بالغ بر 5 هزار میلیارد تومان پروژه در این زمینه در حال احداث است.

بر اساس قولی که به شهروندان داده ام تا پایان سال 91 و 92 تپه های عباس آباد به عنوان قطب فرهنگی – مذهبی ،علمی و هنری درمقیاس جهانی خواهد شد قالیباف

عالیترین مقام شهرداری تهران افزود : در همین راستا و بر اساس قولی که به شهروندان داده ام تا پایان سال 91 و 92 تپه های عباس آباد به عنوان قطب فرهنگی – مذهبی، علمی و هنری در مقیاس جهانی خواهد شد. قالیباف تصریح کرد : هرچند این وظیفه بیشتر از شهرداری بر عهده دولت است که دارای امکانات است و انفال و کاری که شهرداری انجام می دهد از عوارضی تامین می شود که شهروندان گاهی به سختی به شهرداری می دهند و به عنوان درآمد شهرداری صرف این اقدامات می شود.

وی افزود : هزینه این پروژه ها از پول انفال نیست و دسترنج افراد کارگری است که در شهر برای ابتدایی ترین مسائل زندگی خود مانده اند و این پول را به سختی به شهرداری می پردازند پس باید به درستی از این پروژه ها استفاده کرد.

شهردار تهران با اشاره به برنامه ریزیهای انجام شده در سه حوزه مسائل فرهنگی گفت: در زمینه علوم پایه و مهندسی به یک کتابخانه دیجیتال در کشور نیاز داشتیم که برای این کار دانشگاه امیرکبیر زمین را تامین کرد و شهرداری نیز هزینه آن را پذیرفت و این مجموعه با تجهیزات مدرن و استفاده از تکنولوژی ساخته شد.

وی تاکید کرد : این کتابخانه دیجیتال متعلق به دانشکاه امیرکبیر نیست و باید همه دانشجویان و حتی غیر دانشجویان کشور که به اطلاعات علوم پایه نیاز دارند بتوانند به مخزن این کتابخانه دسترسی داشته باشند و اداره آن نیز باید به صورت هیئت امنایی باشد تا این مرکز یک قطب علمی در کشور شود.

برای راه اندازی کتابخانه دیجیتالی علوم انسانی نیز پارک گفتگو انتخاب شده است تا هرکس وارد این پارک می شود بتواند با استفاده از لپ تاپ خود و یا امکانات پیش بینی شده در پارک با سرعت پهنای 100 مگا بایت بتواند به مخزن کتابها دسترسی یابد شهردار تهران

قالیباف در ادامه از راه اندازی کتابخانه دیجیتالی علوم انسانی نیز خبر داد و افزود : برای این کار پارک گفتگو انتخاب شده است تا هر کس وارد این پارک می شود بتواند با استفاده از لپ تاپ خود و یا امکانات پیش بینی شده در پارک با سرعت پهنای 100 مگا بایت بتواند به مخزن کتابها دسترسی یابد که مقدمات کار فراهم شده و کار در حال انجام است. شهردار تهران خاطرنشان کرد : درعلوم پزشکی نیز پارک لاله به عنوان کتابخانه دیجیتالی این حوزه پیش بینی شده است.

وی افزود: در انقلاب اسلامی آرمانهای بزرگی در عرصه داخلی و بین المللی داریم و همیشه مدعی هستیم که می توانیم اما باید بدانیم که تا ندانیم نمی توانیم. دانایی محوری و دانستن اساس توانستن است و باید به میزان افقهای پیش رو دانایی محوری را اساس کار خور قرار دهیم.

قالیباف افزود: در طرح جامع تهران نیز بر اساس سند بالادستی، شهر تهران یک شهر دانش پایه تعریف شده است که این شهر مولفه هایی دارد و برای رسیدن به این مولفه ها باید به جای شعار دادن تلاش کنیم تا اهداف خود را محقق سازیم.

کلنگ احداث بزرگترین کتابخانه فنی و مهندسی تهران، 18 آبان ماه سال 85 بر زمین زده شد و هم اکنون دارای 97 هزار و 400 کتاب لاتین، 53 هزار و 400جلد کتاب فارسی، 21 هزار و 900 پایان نامه و زمینه ارتباط با 32 پایگاه اطلاعاتی را دارد.

این کتابخانه در 9 طبقه بنا شده که با هزینه 12 میلیارد تومان دارای پارکینگ با ظرفیت پارک 170 خودرو، مخزن کتاب، سالنهای مطالعه و فضاهای اداری و زیرزمین است.