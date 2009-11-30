مراسم تجلیل از برگزیدگان نمایشگاه یاد یار مهربان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که در آن علی‌اکبر اشعری ‌مدیر کتابخانه ملی ایران حضور داشت از انتشارات محراب قلم، فرهنگ معاصر، انتشارات بین‌المللی حافظ و شرکتهای برگزیده بخش جنبی شامل شرکت واله، شرکت بهسامان تدبیر پردازش و بنیاد علمی قلم‌چی تقدیر شد.

دکتر علی موذن مشاور ارشد شهردار تهران از دیگر حاضران این مراسم از تجربه بازدیدش از نمایشگاه یاد یار مهربان یاد کرد و گفت: بعد از حضور در هفتمین نمایشگاه تاسف خوردم که چرا در دوره‌های گذشته در نمایشگاه شرکت نکردم. این نمایشگاه یک کار فرهنگی بزرگ در سطح شهرداری بود. در قرآن عظمت کتاب مورد توجه بسیار قرار گرفته است و کتاب در قرآن از جایگاه خاصی برخوردار است.

وی از طراحی نقشه فرهنگی شهر تهران خبر داد و گفت: الگویی فرهنگی برای شهر تهران طراحی کرده‌ایم که در این الگوی فرهنگی به توسعه شهر و فرهنگ شهر خصوصاً کتاب توجه ویژه‌ای شده‌ است.

دکتر امیر‌مسعود شهرام‌نیا مدیر‌عامل نشر شهر نیز در ادامه با یادآوری نخستین جشنواره یاد یار مهربان گفت: ما از برگزاری نمایشگاه یاد یار مهربان به دنبال هدف مقدسی بودیم که آن ترویج فرهنگ کتابخوانی از طریق تجهیز کتابخانه‌های مدارس بود.

مدیر نمایشگاه یاد یار مهربان از همکاری مشترک بین سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و وزارت ارشاد سخن به میان آورد و اظهار داشت: در برگزاری نمایشگاه یاد یار مهربان امسال، یکی از بهترین همکاریها را وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با شهرداری داشت که این همکاری هم به صورت معنوی و هم به صورت مادی صورت گرفته ‌است.