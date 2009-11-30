احضار دسته جمعی مربیان و مسئولان استقلال به کمیته انضباطی

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال تخلفات تماشاگران و اعضای کادر فنی تیم فوتبال استقلال را دلیل احضار مسئولان این باشگاه عنوان کرده است.

با توجه به بروز تخلفات تماشاگران و برخی از اعضای کادر فنی تیم استقلال در دیدار با پیکان قزوین، عبدالصمد مرفاوی، سرمربی تیم فوتبال استقلال، غلامحسین مظلومی، سرپرست تیم استقلال، بهزاد غلامپور، مربی دروازبان‌های تیم فوتبال استقلال و مجید پورسیف، رئیس کانون هواداران باشگاه استقلال جهت ادای پاره‌ای از توضیحات به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال احضار شدند.

نشست رسیدگی به موارد تخلف آنها روز سه شنبه 17/9/88 در محل کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال برگزار خواهد شد.

شکست تیم استقلال تهران مقابل پیکان قزوین باعث شد تماشاگران منتسب به تیم آبی پوش تهرانی در حین و پایان این مسابقه نسبت به تصمیمات تیم داوری اعتراض کنند.

صمد مرفاوی، بهزاد غلامپور و برخی از بازیکنان استقلال نیز در حین، بین دو نیمه و پایان بازی بارها به خداداد افشاریان و کمکهایش اعتراض کردند.

