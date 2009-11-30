طرح بهسازی تابلوهای راهنمایی سطح شهر مشهد انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مهدی امامی میبدی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این طرح در راستای ساماندهی مبلمان شهری و زیبا سازی معابر انجام می شود که در آن پایه های اضافی تابلوها جمع آوری شده و از پایه های روشنایی موجود در معابر جهت نصب تابلوهای انتظامی و اخباری استفاده می شود.

مدیر عامل سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد گفت: این طرح تاکنون در بلوار فردوسی، حد فاصل میدان فردوسی تا میدان استقلال در مشهد انجام شده است و به زودی در معابر دیگر سطح شهر نیز به اجرا در خواهد آمد.

وی با اشاره به حجم بالای زائران امام هشتم (ع) در طول سال و جمعیت زیاد کلان شهر مشهد، گفت: توجه به حوزه ترافیک و ساماندهی آن از مسائل مهم و یک ضرورت شهری در مشهد است.

امامی سامانه خودکار ثبت تخلفات، سامانه هوشمند کنترل ترافیک و سامانه نظارت تصویری مستمر را به عنوان تعدادی از سامانه های اصلی مرکز کنترل ترافیک مشهد معرفی کرد و بیان داشت: با استفاده از این سامانه های هوشمند و الکتریکی سعی می کنیم علاوه بر اطلاع رسانی به هنگام و صحیح به مردم، فرهنگ سازی مناسبی را در حوزه کنترل ترافیک بنا نهیم.

مدیر عامل سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد اهداف سامانه خودکار ثبت تخلفات را ارتقای سطح فرهنگ ترافیکی مردم، جلوگیری از بروز تخلفات و تصادفات دارای خسارت مالی و جانی و رفع نیاز به استفاده از نیروی پلیس به صورت 24 ساعته برای کنترل تخلفات در نقاط حادثه خیز عنوان کرد.

امامی افزود: سامانه خودکار ثبت تخلفات پس از شناسایی متخلف و عکس برداری از پلاک آن به همراه وضعیت چراغ راهنما، عکس ها را به مرکز کنترل ترافیک منتقل می کند تا برگه جریمه صادر و به همراه عکس به آدرس مالک خودرو متخلف ارسال شود.

وی درتشریح سامانه هوشمند کنترل ترافیک (SCATS) نیز گفت: این سامانه با کنترل هوشمند هر تقاطع بر پایه میزان ترافیک و ایجاد موج سبز برای تقاطع های متوالی موجب کاهش زمان سفر، بهینه سازی مصرف سوخت و کاهش آلودگی هوا می شود.