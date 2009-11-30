به گزارش خبرگزاری مهر، این جشنواره ساعت 9 صبح روز سه‌شنبه دهم آذرماه آغاز می‌شود و در آن 9 گروه نمایشی برگزیده مراکز کانون با یکدیگر رقابت می‌کنند. میزبانی جشنواره را مرکز تئاتر کانون در پارک لاله بر عهده دارد و گروهها در دو روز نخست نمایش‌های خود را روی صحنه خواهند برد.

سومین و آخرین روز جشنواره به اهدای جوایز برگزیدگان و اجرای مراسم پایانی اختصاص یافته است. جشنواره نمایش عروسکی کانون امسال تنها شاهد اجرای نمایش‌هایی است که اعضای کانون آنها را طراحی و اجرا می‌کنند. سال‌های گذشته آثار مربیان کانون نیز در این جشنواره اجرا می‌شد.

گروههای برگزیده مرحله نهایی سیزدهمین جشنواره نمایش عروسکی کانون در رقابت‌های استانی و منطقه‌ای در استان‌های مرکزی، کرمان، قم، مازندران و فارس برگزیده شده‌اند تا گروه داوری حسن دولت‌آبادی، منصور خلج و مجید قناد این 9 گروه را برای حضور در جشنواره معرفی کنند.