تزریق 2 میلیارددلار به مترو روند توسعه حمل و نقل عمومی را تندتر می کند

جعفر قادری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تصویب کلیات برداشت یک میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برای مترو تهران و یک میلیارد دلار برای متروی کلانشهرها گفت: به موجب پیشنهاداتی که در کمیسیون برنامه وبودجه به تصویب رسید مقرر شد یک میلیارد و 700 میلیون دلار برای متروی تهران و300 میلیون دلار دیگر برای طرح جامع حمل ونقل شهری کلانشهرهای کشور اختصاص پیدا کند.

نماینده شیراز در پاسخ به سئوالی در مورد احتمال مقاومت دولت در برابر این مصوبه گفت: دولت مکلف است برای توسعه مترو این اجازه را بدهد وهیچ «ان قلتی » در این راه نمی تواند بیاورد.

این نماینده مجلس افزود: این طرح می تواند منجر به نجات کشور از معضل ترافیک و جلوگیری از ورود و مصرف بی رویه سوخت و همچنین آلودگیهای زیست محیطی شود.

عضو کمیسیون برنامه وبودجه با اشاره به ضرورت توسعه حمل ‌و نقل عمومی گفت: سرانه حمل‌ و نقل عمومی درکشور ما پایین است و نیاز به توجه جدی دارد.

به گفته این عضو کمیسیون برنامه وبودجه در زمینه حمل ‌ونقل درون شهری خودروهای سواری با مصرف بالای بنزین و در زمینه حمل و نقل برون شهری خودروهای سنگین با مصرف گازوئیل هزینه زیادی را تحمیل می‌کنند که منافع کشور را دچار زیان زیادی کرده‌ و آلودگیهای مختلف را به‌همراه داشته است.

این نماینده مجلس در ادامه به راهکار کم کردن این ضرر و زیانها اشاره کرد و گفت: اگر می‌خواهیم آلودگیهای زیست‌ محیطی مثل آلودگی صوتی و هوا را در شهرها کم کنیم باید به حمل ‌ونقل عمومی و توسعه مترو توجه شود.

نماینده شیراز با اشاره به چگونگی تامین منابع مورد نیاز برای توسعه حمل و نقل عمومی عنوان کرد: شهرداریها که نمی‌توانند از منابع خودشان همه امور مربوط به تجهیز و راه‌اندازی را تامین کنند و باید در این زمینه مجلس و دولت پیشقدم شوند.