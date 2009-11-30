ابتلای 53 شهروند رفسنجانی به آنفلوآنزای نوع A

به گزارش خبرنگار مهر در رفسنجان، احمد جمالی زاده در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تاکنون 53 مورد مثبت ابتلا به آنفلوانزای نوع A در حوزه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان شناسایی شده اند.

وی اظهار داشت: تاکنون 147 نفر در بخش آنفلوانزای بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) بستری شده اند که 53 مورد مثبت بوده است.

وی افزود: از موارد مثبت تاکنون دو مورد فوت شده اند که در یکی از این بیماران، بیماری زمینه ای نیز داشته است.

جمالی زاده با بیان اینکه اکنون نیز مواردی گزارش می شود، بیان کرد: در هفته گذشته 15 مورد جدید آنفلوآنزای نوع A در رفسنجان مثبت بوده است که اگر به این صورت پیش رود در شهرستان توان درمانی نداریم.

جمالی زاده تاکید کرد: 50 درصد از موارد ابتلا به آنفلوانزای نوع A در رفسنجان دانش آموزان هستند که باید در این زمینه والدین آگاه سازی و توجه بیشتری به فرزندان خود داشته باشند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان با اشاره به نزدیک شدن ورود حجاج به کشور بیان داشت: نزدیکان حجاج باید از یک هفته تا 10 روز به دیدن زائر نروند تا در این مدت در صورت ابتلای زائر به آنفلوانزا بیماری بروز کرده و بهبودی حاصل شود.

جمالی زاده افزود: با تالارهای پذیرایی در رفسنجان صحبت شده تا یک هفته ولیمه دادن در مورد حجاج را به تاخیر بیندازند.

وی تاکید کرد: آگاه سازی و رعایت مسائل بهداشتی در پیشگیری از آنفلوانزا بسیار موثر است و خانواده ها نباید نگرانی بی مورد در این باره داشته باشند چرا که 98 درصد موارد نیاز به بستری ندارند.

جمالی زاده در خصوص بیماری ایدز نیز گفت: تاکنون در حوزه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 82 مورد مبتلا به بیماری ایدز شناسایی شده است که 73 نفر مرد و 9 نفر زن هستند.

وی عنوان کرد: با راه اندازی NGO در این خصوص تمام موارد شناسایی شده مبتلا به ایدز اگر نیاز به حمایتهای مالی داشته باشند سرویس دهی خواهند شد.

جمالی زاده بیان کرد: بیشترین موارد ابتلا در رفسنجان از طریق تزریق مشترک است و انتقال از راه جنسی در رتبه دوم قرار دارد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان بیان کرد: با راه اندازی مرکز DIC جهت مشاوره و درمان معتادان پرخطر و تزریقی، سرنگ و وسائل حفاظتی در اختیار آنان قرار می گیرد و آنها مشاوره می شوند.

وی با بیان اینکه تعدادی از معتادان پرخطر در رفسنجان شناسنامه دار شده اند، افزود: راه اندازی مرکز مشاوره بیماری های رفتاری در رفسنجان در آگاه سازی در زمینه بیماری ایدز نقش مهمی داشته است.

جمالی زاده تاکید کرد: مهمترین اصل در پیشگیری از ایدز پایبندی به اصول اخلاقی و اسلامی است و افراد باید در این باره دقت نظر داشته باشند.

وی با اشاره به آموزش مداوم دانش آموزان در مدارس افزود: در این رابطه پمفلت و پوسترهای زیادی در مدارس و در بین مردم شهر توزیع شده و آگاه سازی های مداومی در شهر صورت می گیرد.