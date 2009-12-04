خبرگزاری مهر - گروه فرهنگ و ادب: زندباف در ابتدای کتاب هدف از نوشتن این کتاب را این‌گونه بیان می‌کند: اگر قصد داشته باشیم که با موسیقی غرب و شناخت سوناتها و سنفونیها آغاز کنیم عملاً راه بیهوده‌ای رفته‌ایم چون این روش کار شناخت موسیقی را غیر ممکن می‌سازد؛ تنها مطالعه در تاریخ است که کمک می‌کند تا قضاوت ما از هر گونه اشتباه و خطا به دور بماند.

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موسیقی هرگز از سیر اندیشه و تفکر آدمی دور نبوده‌است و به همین دلیل برای دستیابی به روند معقول تکامل آن چهاره‌‌ای نداریم جز آنکه از ابتدای و از میان زندگی انسانهای نخستین و سرزمینهای مختلف به دنبال یافتن رخدادهای و حوادثی باشیم که در طول تاریخ، موسیقی ملل را متاثر کرده‌است

کتاب "تاریخ و فرهنگ موسیقی جهان" شامل 15 بخش است که هر بخش از آن قسمتی از تاریخ موسیقی جهان را از فرهنگ قدیم آسیا گرفته تا موسیقی قرن 21 و موسیقی رپ بررسی می‌کند.

"تاریخ و فرهنگ موسیقی جهان" با حمایت مرکز موسیقی حوزه هنری با شمارگان 2500 نسخه در 398 صفحه و به قیمت 6900 تومان منتشر شده‌است.