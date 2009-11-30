حضور هنرمندان آذربایجان شرقی در نمایشگاه صنایع دستی ترکیه

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، تراب محمدی بعداز ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: هنرمندان عرصه صنایع دستی استان آذربایجان شرقی در ششمین نمایشگاه صنایع دستی کشور ترکیه در آنکارا حضور می یابند.

وی با تاکید بر لزوم معرفی آثار هنری ایران زمین در نمایشگاه های بین المللی صنایع دستی جهان گفت: پس از رایزنی های صورت گرفته و در جهت ایجاد آشنایی بیشتر میان مردم ترکیه و هنرمندان استان، افرادی به نمایندگی از جامعه هنرهای سنتی و

صنایع دستی استان در این نمایشگاه حضور می یابند.

وی افزود: این نمایشگاه از 13 آذرماه در محل نمایشگاه های شهر آنکارا میزبان علاقمندان و دوست داران هنرهای سنتی و صنایع دستی خواهد بود.

به گفته رئیس شورای فنی صنایع دستی استان آذربایجان شرقی بازدیدکنندگان از این نمایشگاه می توانند نمونه های برجسته ای از هنر قالی بافی و دست بافته های ظریف هنرمندان تبریز را مشاهده کنند و با هنرهای داری دیگری مانند گلیم بافی یا ورنی بافی که دارای شهرت جهانی و مهر اصالت از سازمان یونسکو آشنا شوند.

محمدی حضور هنرمندان رشته های مرتبط با فلزات مانند جواهر سازی سنتی، ملیله سازی، حکاکی روی نقره و نقره کوبی را که با دریافت نشان مهر اصالت در سطح جهان دارای اهمیت و شناخت شایسته هستند، از دیگر نقاط این نمایشگاه دانست.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی بیان کرد: از دیرباز هنرهای چوبی استان آذربایجان شرقی مورد توجه و شناخت بوده است و معرق کاری، منبت کاری و مشبک چوب ظریف و بی همتای هنرمندان آذربایجان شرقی برای هنر دوستان کشورمان و سایر کشورها ناآشنا نیست.

ششمین نمایشگاه بین المللی صنایع دستی و هدایای کشورها از روز 13 آذرماه سال جاری در مرکز فرهنگی هنری آتاتورک شهر آنکارای کشور ترکیه با حضور نمایندگان کشورمان آغاز به کار کرده و تا 22 آذرماه آماده پذیرایی از علاقمندان به هنرهای سنتی و صنایع دستی خواهد بود.