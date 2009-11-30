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۹ آذر ۱۳۸۸، ۱۷:۳۸

برخورد دهنده بزرگ هادرون به بالاترین سطح انرژی در جهان دست یافت

برخورد دهنده بزرگ هادرون به بالاترین سطح انرژی در جهان دست یافت

برخورد دهنده بزرگ هادرون با دستیابی به سطح انرژی بیش از یک تریلیون الکترون ولت برای شتاب بخشیدن به ذرات پروتونی رکورد جدیدی را در دستیابی به بالاترین سطح انرژی در جهان به ثبت رساند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رکورد پیشین بالاترین سطح انرژی برای شتاب دهنده Tevatron واقع در شیکاگو به ثبت رسیده است.

به گفته مقامات سرن دستیابی به این سطح از انرژی برای برخورد دهنده هادرون دستاوردی دیگر در مسیر موفقیت در آزمایش اصلی این آزمایشگاه بزرگ فیزیکی در سال 2010 به شمار می رود.

برخورد دهنده بزرگ هادرون با هدف برخورد دو ذره ساب اتمی با سرعتی برابر سرعت نور ساخته شده است تا دانشمندان بتوانند با کمک نتایج به دست آمده از این آزمایش به کشف اسرار ناشناخته جهان هستی بپردازند.

LHC تا کنون در سطح پایینی از انرژی برابر 450 میلیارد الکترون ولت فعالیت کرده است، روز یکشنبه 29 نوامبر 2009 مهندسان سطح انرژی در این برخورد دهنده را تا 1.18 تریلیون الکترون ولت افزایش دادند. رکورد پیشین انرژی که به برخورد دهنده Tevatron اختصاص دارد در حدود 0.98 تریلیون الکترون ولت به ثبت رسیده است.

انرژی این برخورد دهنده به تدریج و به منظور اجرای آزمایش اصلی شبیه سازی انفجار بزرگ به انرژی برابر هفت تریلیون الکترون ولت افزایش خواهد یافت.

هفته گذشته این برخورد دهنده موفق به ایجاد برخورد کم انرژی میان پرتوهای پرتونی شد که این موفقیت موجی از شادی را در میان فیزیکدانان سرن برانگیخت.

بر اساس گزارش بی بی سی، برخورد دهنده بزرگ هادرون در ماه سپتامبر سال گذشته و مدت کوتاهی پس از فعال سازی به دلیل بروز نقص فنی در یکی از اتصالات الکترونیکی اش از کار افتاد و تعمیرات آن بیش از یک سال ادامه پیدا کرد.

کد مطلب 992714

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