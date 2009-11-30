۹ آذر ۱۳۸۸، ۱۶:۵۷

به دنبال توهین مرفاوی /

باشگاه استقلال از عکاسان ورزشی عذرخواهی کرد

روابط عمومی باشگاه استقلال از عکاسان رسانه های ورزشی به خاطر رفتار صمد مرفاوی عذرخواهی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه باشگاه استقلال آمده است:« در پی سوءتفاهم پیش‌آمده در جریان تمرین عصر یکشنبه 8/9/88 بین سرمربی تیم فوتبال استقلال و عکاسان ارباب جراید، روابط عمومی باشگاه استقلال برخورد پیش‌آمده با این قشر زحمتکش را ناشی از فشارهای موجود پس از شکست استقلال برابر پیکان می‌داند؛ لذا ضمن تقدیر از زحمات همکاران عکاس، مراتب اعتذار خود را از این بابت ابراز می‌دارد.»

در تمرین روز یکشنبه استقلال صمد مرفاوی سرمربی آبی پوشان با متهم کردن عکاسان به خبرچینی برای رسانه هایشان، آنها را از حضور در نزدیکی تیم منع کرده بود.

 

