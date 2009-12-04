اظهار نظرها کار داور را سخت می کند / دیدار با استقلال حساسیتی ندارد

سیدمهدی رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد اشتباهات داوران در مسابقات اخیر که مسئولان باشگاه استقلال هم در خصوص آن اظهار نظر کرده اند، گفت: اشتباهات داوری همیشه در فوتبال بوده و جزوی از آن است. البته این اشتباهات سهوی بوده که گاهی به سود یک تیم و گاهی هم به ضرر آن تیم است اما اظهار نظرهای اخیر تنها باعث می شود کار داوران در قضاوت مسابقات سخت‌تر شود.

دروازه بان تیم فوتبال سپاهان اصفهان در مورد دیدار با استقلال تهران خاطرنشان کرد: این دیدار هیچ حساسیتی نداشته و همانند همه دیدارها تنها 3 امتیاز دارد. بازیکنان سپاهان هم تلاش می کنند در این دیدار هم پیروز شده و امتیاز کامل آن را برای تداوم صدرنشینی کسب کنند.

رحمتی سپاهان را مدعی قهرمانی در لیگ برتر دانست و در پایان گفت: من در هر تیمی که بودم تمام تلاشم را برای موفقیت آن تیم انجام دادم و در دیدار با استقلال و سایر مسابقات لیگ هم می خواهم با عملکرد خوبم در موفقیت‌های تیم نقش مثبتی داشته باشم.

دیدار تیم‌های فوتبال سپاهان اصفهان و استقلال تهران در چارچوب هفته هفدهم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور ساعت 15 عصر فردا(شنبه) با قضاوت مسعود مرادی در ورزشگاه ذوب‌آهن فولادشهر اصفهان برگزار می شود.