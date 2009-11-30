صدرنشینی رکابزنان ایران در پایان مرحله هشتم

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله هشتم از تور بین المللی 2-2 اندونزی امروز(دوشنبه) در مسافت 80 کیلومتری منطقه "سوربایا" برگزار شد که در نهایت "سرگئی کودنتساو" از روسیه با زمان یک ساعت و 27 دقیقه و 45 ثانیه اول شد. مهدی سهرابی از تیم پتروشیمی تبریز با همین زمان در مکان دوم ایستاد و رکابزنی از مالزی سوم شد.

دیگر رکابزنان ایرانی به ترتیب عباس سعیدی تنها از دانشگاه آزاد سیزدهم، امیر زرگری از دانشگاه آزاد بیست و دوم، فرشاد صالحیان سی ام، رسول براتی سی و دوم، حسین عسگری پنجاهم، احد کاظمی پنجاه و نهم، رامین مهربانی شصت و یکم و قادر میزبانی شصت و ششمین نفر از خط پایان گذشتند.

در پایان مرحله هشتم در مجموع انفرادی هفت رکابزن برتر مسابقات از تیم های ایرانی بودند. در پایان این مرحله و در مجموع امتیاز کلی رکابزنان مهدی سهرابی با زمان 23 ساعت و 48 دقیقه و 27 ثانیه همچنان پیشتاز مسابقات است و پیراهن طلایی را از آن خود دارد.

قادرمیزبانی با دو دقیقه و 27 ثانیه اختلاف نسبت به وی د وم است. آندری میزاروف قزاق از تیم پتروشیمی تبریز سوم و به ترتیب حسین عسگری و احد کاظمی از تیم پتروشیمی چهارم و پنجم هستند. امیر زرگری و عباس سعیدی تنها هر دو از دانشگاه آزاد اسلامی هم ششم و هفتم هستند.

در بخش امتیازی مهدی سهرابی با 21 امتیاز همچنان پیراهن این بخش را از آن خود دارد. در این بخش نمایندگان مالزی و اندونزی دوم و سوم شده اند.

در بخش کوهستان مهدی سهرابی برای هشتمین روز متوالی در این تور عنوان سلطان کوهستان را برای خود حفظ کرده و فردا درمرحله نهم پیراهن این بخش را برتن خواهد کرد. امیر زرگری از دانشگاه آزاداسلامی، قادر میزبانی و حسین عسگری از پتروشیمی تبریز، رسول براتی از دانشگاه آزاد، آندری میزاروف و احد کاظمی از پتروشیمی تبریز عناوین دوم تا هفتم این بخش را از آن خود کرده اند.

در مجموع بخش تیمی تا پایان مرحله هشتم مسابقات تیم پتروشیمی تبریز با زمان 71 ساعت و 4 دقیقه و 17 ثانیه اول است. دانشگاه آزاد اسلامی دوم و تیمی از اندونزی سوم است.

مرحله نهم تور بین المللی اندونزی فردا (سه شنبه) در مسافت 120 کیلومتر با حضور 70 رکابزن از 15 تیم برگزار می شود. این تور بین المللی در 11 مرحله برگزار خواهد شد.