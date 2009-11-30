به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجعفر منتظری در جلسه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ضمن تبریک اعیاد قربان و غدیر خم افزود: این ایام که از برکت و ویژگی خاصی برخوردار است بین دو عید بسیار باعظمت و با ارزش قرار گرفته که ابتدایش عید سعید قربان و انتهایش عید سعید غدیرخم است و هر دو در جهت تثبیت ولایت‌ پروردگار متعال در دو شخصیت ملکوتی، حضرت ابراهیم خلیل‌الرحمان و مولی الموحدین امیر المومنین علی (ع) تجلی یافته است.

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: عید قربان و مناسک حج یادگاری بسیار ارزشمند و دارای پیامهای مهمی است که ریشه در تعالیم و آئین حضرت ابراهیم دارد، آن ابراهیمی که به تعبیر قرآن یکی از بزرگترین امتحانات الهی بر او وارد شد و آن قربانی کردن فرزند خویش در سرزمین منی بود.

وی تصریح کرد: این تعبیر افسانه نیست بلکه حقیقتی است که قرآن به بیان آن پرداخته و ما از این امتحان به خوبی استنباط می‌کنیم که مقام امامت و ولایت بر نبوت ترجیح دارد و آن به این دلیل است که حضرت ابراهیم پیامبر بود و این مدال امامت و ولایت را زمانی خداوند به او عطا کرد که از آن امتحان بزرگ الهی سربلند بیرون آمد.

منتظری گفت: در سال دهم هجرت که پیامبر به رحمت ایزدی پیوست و آن حج به حج الوداع معروف شد و خداوند متعال مدال ولایت را به حضرت علی پس از گذراندن ابتلائات فراوانی که در دوران 23 سال رسالت پیامبر قرار گرفت اعطاء و آن چنان این مدال ارزشمند بود که از روز حضور پیامبر در سرزمین منی تا روز هجدهم ذی‌الحجه بنا به روایات جبرئیل بر پیامبر نازل شد و آن مسئله مهم تاکید بر امامت بود و خداوند فرمود اگر تو ابلاغ رسالت نمی‌کردی رسالت و نبوت تو ناقص می‌ماند.

وی افزود: در مواجهه با کسانی که اعتقادی به امامت حضرت علی ندارند سوال می‌کنم که چه موضوعی بود که خداوند به پیامبرش گفت که اگر امامت را انتخاب نکردی این رسالت صورت نگرفته و ما این پاسخ را در طول این 14 قرن از آنها دریافت نکردیم و پاسخ چیزی نبود جز امامت و ولایت در روز هجدهم سال دهم هجرت پیامبر به امر خداوند در سرزمین غدیر این وظیفه تاریخی و رسالت بزرگ را به اتمام رساند و گفت‌ من کنت مولا فهذا علی مولاه.

منتظری گفت:‌ داستان غدیرخم از حقایق تاریخی است که هرگز از بین رفتنی نیست تا جایی که علامه امینی با کتاب الغدیر خود که عموما از منابع غیرشیعه تهیه کرده در غالب روایات و احادیث به بیان بخشهای تاریخی پرداخته و این حقیقت را به حق چنان ثبت کرد‌ که دشمنان ولایت از آن در هراسند و از مطالعه و نشر آن در کشورهای اسلامی جلوگیری و آن را به عنوان یک کتاب گمراه کننده تلقی می‌کنند.