به گزارش خبرنگار مهر، در گروه اول این رقابتها در بروجرد تیم ماکیان این شهر مقابل تیم شهدای نیروی زمینی ارتش با نتیجه 4 بر 3 شکست خورد.

در گروه دوم این رقابتها نیز تیم منتخب ملایر که از کشتی گیرانی نظیر دژم خو،آقاجانی و جوکار در ترکیب خود بهره می گرفت مقابل تیم رشد دانه گرگان با نتیجه 3 بر 4 مغلوب شد.

در دیگر دیدار عصر دوشنبه قرار بود تیم های گازمازندران و صنایع همدان به مصاف هم بروند که این مسابقه به دلیل امتناع همدانی ها برگزار نشد.

مسئولان تیم صنایع همدان به دلیل مخالفت فدراسیون کشتی با حضور کشتی گیر روسی این تیم در مسابقه امروز، از رویاروی با تیم گازمازندران امتناع کردند.